Imke Courtois tekent voorbehoud aan bij nieuwe voorzitter Anderlecht: "Dat heeft paars-wit zo hard nodig"

Michael Verschueren wordt genoemd als mogelijke nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht. De zoon van icoon Michel Verschueren had in het verleden al een stevige rol bij paars-wit en zou dus een terugkeer kunnen ambiëren.

Van 2010 tot 2023 was Michael Verschueren mede-aandeelhouder van RSC Anderlecht en lid van de Raad van Bestuur. Anno 2025 zou hij kunnen terugkeren als voorzitter van paars-wit.

Terugkeer naar het oude bekende bij Anderlecht?

Een terugkeer naar het oude bekende? Het zou zomaar kunnen, al is niet iedereen daar evenzeer van overtuigd. Ook Imke Courtois tekent meteen het nodige voorbehoud aan bij een mogelijke terugkeer van Verschueren naar Anderlecht.



Lees ook... LIVE: Anderlecht en Genk staan voor de weken van de waarheid

"Vertrouwdheid gaat opnieuw snel vervelen, dezelfde huiselijke problemen stapelen zich opnieuw op. Het vertrek van Wouter Vandenhaute is opvallend, maar het lijkt me niet meteen de nieuwe start van RSC Anderlecht."

Afwachten wat terugkeer Verschueren kan brengen voor Anderlecht

Voor Courtois belichaamde Vandenhaute ook een soort nostalgie als volbloed paars-witte man die de club opnieuw groot zou maken, al bleek de droom zwaarder dan de realiteit volgens haar. Emoties en het verleden zijn niet genoeg om een ploeg op de rails te helpen.

"Of de terugkeer van Michael Verschueren wél tot heling leidt valt af te wachten", aldus nog Imke Courtois in haar analyse voor De Zondag. "Oude bekenden brengen meestal meer herkenning dan vernieuwing en dat laatste heeft Anderlecht zo hard nodig."