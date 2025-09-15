Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet

Het bondsparket van de KBVB heeft maandag straffen voorgesteld voor twee spelers die dit weekend rood kregen in de Jupiler Pro League. Het gaat om Anderlecht-middenvelder Tristan Degreef en Gent-verdediger Samuel Kotto.

Degreef werd zondag tegen Genk al in de 30e minuut uitgesloten na een zware fout op Bryan Heynen. Het duel in het Lotto Park eindigde op 1-1.

Voor de jonge Anderlecht-speler vraagt het bondsparket drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief en één met uitstel. Daarbovenop volgt een boete van 2.500 euro.



Eén effectief voor Kotto

In de Ghelamco Arena liep het voor Gent ook fout. Samuel Kotto moest al na 14 minuten inpakken tegen Antwerp na een overtreding op Gyrano Kerk, die alleen op doel afstormde.

Voor de Kameroense verdediger wordt twee wedstrijden schorsing voorgesteld, waarvan één effectief en één met uitstel. Ook hij krijgt een geldboete, zij het beperkt tot 500 euro.

Beide spelers en hun clubs hebben de keuze: de voorstellen aanvaarden of de zaak laten voorkomen bij de Geschillencommissie van de KBVB.