Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk

RSC Anderlecht en KRC Genk speelden op zondagavond 1-1 gelijk in de Jupiler Pro League. Achteraf was er wel wat te doen over de vroege uitsluiting voor Tristan Degreef. Ook ex-ref Serge Gumienny heeft zich uitgelaten over de zaak.

Degreef ging op het halfuur fel in op kapitein Bryan Heynen van Genk en Lothar D'Hondt had geen enkele keuze dan de rode kaart te geven, tot onvrede van de supporters van Anderlecht.

Zuivere rode kaart volgens Gumienny voor Degreef in Anderlecht - Genk

"De rode kaart was in mijn ogen misschien te hard, want hij gaat vol voor de bal wat mij betreft. Jammer dat we het niet konden vasthouden tegen een team dat heel goed voetbalde. We hebben het goed gedaan, we zijn een jonge ploeg", aldus Besnik Hasi achteraf.



Hij maakte onder meer de vergelijking met de Premier League, waar dergelijke fouten al eens sneller zouden kunnen passeren zonder een rode kaart. Serge Gumienny was echter duidelijk in zijn analyse.

Anderlecht moet praten met Degreef volgens Gumienny

"De rode kaart voor Tristan Degreef was overduidelijk. Zuiver rood. Een smerige tackle waarbij de speler besefte dat hij te laat ging komen en toch vol doorging op het been van zijn tegenstander. Hij was duidelijk opgenaaid door die eerdere fase met El Ouahdi aan de cornervlag."

Die fase had ook een straf verdiend, beseft Gumienny. Maar dat mag geen excuus zijn om zo naar een bal te gaan. "Als ik van Anderlecht was, zou ik toch eens met die jongen gaan praten", klinkt het nog in Het Belang van Limburg.