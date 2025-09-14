Besnik Hasi en Colin Coosemans hebben wat te zeggen over de rode kaart voor Tristan Degreef

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Anderlecht
| 0 reacties
Besnik Hasi en Colin Coosemans hebben wat te zeggen over de rode kaart voor Tristan Degreef
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht speelde tegen KRC Genk 1-1 gelijk. Het moest meer dan een uur met een man minder verder na een rode kaart voor Tristan Degreef. Achteraf waren er best wel wat reacties op de zaak.

"Ik kan mijn ploeg niets verwijten qua mentaliteit en overgave", aldus Besnik Hasi op de persconferentie in het Lotto Park na de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en KRC Genk.

"De rode kaart was in mijn ogen misschien te hard, want hij gaat vol voor de bal wat mij betreft. Jammer dat we het niet konden vasthouden tegen een team dat heel goed voetbalde. We hebben het goed gedaan, we zijn een jonge ploeg."

Lees ook... "Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

Degreef pakte vorig seizoen al vier gele kaarten en nu dus een rode: "Tristan is een jonge speler met intensiteit in zijn spel. Hij deed het tot de rode kaart uitstekend. Of hij te veel kaarten pakt en we daar iets moeten aan doen? We moeten hem niet aanvallen omdat hij die kaart pakt, want het had ook evengoed anders kunnen gelopen zijn."

Colin Coosemans reageert ook op rode kaart Tristan Degreef

Colin Coosemans was dan weer iets strenger in zijn bewoordingen na de wedstrijd: "Ik moet natuurlijk opletten wat ik zeg. Iedereen verdient een tweede kans."

"Dat is ook wat ik tegen Tristan heb gezegd tijdens de rust. Iedereen verdient dus een tweede kans, maar je moet natuurlijk wel opletten wat je met die tweede kans doet", aldus de doelman van paars-wit.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Tristan Degreef
Besnik Hasi

Meer nieuws

"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

23:00
1
🎥 Was dit een rode kaart voor Degreef in Anderlecht - Genk?

🎥 Was dit een rode kaart voor Degreef in Anderlecht - Genk?

19:16
22
Snelle rode kaart én goal (en bijna-rood) van debutant: Anderlecht - Genk brengt het nodige spektakel in het Lotto Park

Snelle rode kaart én goal (en bijna-rood) van debutant: Anderlecht - Genk brengt het nodige spektakel in het Lotto Park

20:28
🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer

🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer

22:30
5
Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League

Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League

21:30
2
Westerlo laat STVV sterretjes zien en hijst zichzelf naar een veilige plek in het klassement

Westerlo laat STVV sterretjes zien en hijst zichzelf naar een veilige plek in het klassement

21:13
De jeugd neemt de macht: de Challenger Pro League maakt plaats voor jong geweld

De jeugd neemt de macht: de Challenger Pro League maakt plaats voor jong geweld

22:00
🎥 Samuel Mbangula scoort een sensationeel doelpunt in de Bundesliga

🎥 Samuel Mbangula scoort een sensationeel doelpunt in de Bundesliga

21:40
🎥 Ook Messi blijkt menselijk te zijn! Panenka draait niet uit zoals gehoopt...

🎥 Ook Messi blijkt menselijk te zijn! Panenka draait niet uit zoals gehoopt...

21:20
Weinig doelpunten en zwakke defensie maar Standard-speler Dierckx blijft positief

Weinig doelpunten en zwakke defensie maar Standard-speler Dierckx blijft positief

20:30
Manchester City vermijdt crisis en wint derby tegen United met hoofdrol voor Doku

Manchester City vermijdt crisis en wint derby tegen United met hoofdrol voor Doku

21:00
1
Courtois laat zich horen in voorzitterschap Anderlecht en verwijst naar Gent én Standard: "Vanhaezebrouck uitzondering"

Courtois laat zich horen in voorzitterschap Anderlecht en verwijst naar Gent én Standard: "Vanhaezebrouck uitzondering"

18:30
🎥 Stef Wils hekelt gebrek aan verantwoordelijkheid, Ivan Leko zegt waar Gent staat ten opzichte van Antwerp Reactie

🎥 Stef Wils hekelt gebrek aan verantwoordelijkheid, Ivan Leko zegt waar Gent staat ten opzichte van Antwerp

18:45
19
🎥 Het geluk van de kampioen? Mo Salah beslist opnieuw wedstrijd in absolute slot

🎥 Het geluk van de kampioen? Mo Salah beslist opnieuw wedstrijd in absolute slot

20:00
Kevin De Bruyne, de nieuwe patron van Napoli? "De rol die we hem geven is perfect"

Kevin De Bruyne, de nieuwe patron van Napoli? "De rol die we hem geven is perfect"

19:30
🎥 Charles De Ketelaere blinkt uit en scoort twee keer voor Atalanta

🎥 Charles De Ketelaere blinkt uit en scoort twee keer voor Atalanta

19:00
1
Zulte Waregem blijft op kop in eerste nationale vrouwen

Zulte Waregem blijft op kop in eerste nationale vrouwen

19:45
"Wat is het volgende dat supporters Anderlecht gaan willen: de trainer kiezen? De ploeg opstellen?"

"Wat is het volgende dat supporters Anderlecht gaan willen: de trainer kiezen? De ploeg opstellen?"

15:30
Imke Courtois tekent voorbehoud aan bij nieuwe voorzitter Anderlecht: "Dat heeft paars-wit zo hard nodig"

Imke Courtois tekent voorbehoud aan bij nieuwe voorzitter Anderlecht: "Dat heeft paars-wit zo hard nodig"

13:30
3
Charleroi wint verdiend op Cercle na spannend slot

Charleroi wint verdiend op Cercle na spannend slot

17:57
Burgemeester Guy D'Haeseleer legt ingrijpende beslissing over Ninove - Anderlecht uit

Burgemeester Guy D'Haeseleer legt ingrijpende beslissing over Ninove - Anderlecht uit

17:00
Fans Club Brugge hebben duidelijke mening: "Hadden hem nooit aan Gent mogen verkopen"

Fans Club Brugge hebben duidelijke mening: "Hadden hem nooit aan Gent mogen verkopen"

17:30
5
Skoras uitblinker bij Gent in eerste partij sinds vertrek bij Club Brugge: "Als ik dat zeg, mag je mij gek verklaren" Reactie

Skoras uitblinker bij Gent in eerste partij sinds vertrek bij Club Brugge: "Als ik dat zeg, mag je mij gek verklaren"

16:45
3
CPL: ex-speler KV Mechelen en Zulte Waregem pakt uit met hattrick voor Beveren, ook RWDM haalt stevig uit

CPL: ex-speler KV Mechelen en Zulte Waregem pakt uit met hattrick voor Beveren, ook RWDM haalt stevig uit

18:00
Speelt Nordin Jackers plaats kwijt na nieuwe fout? Nicky Hayen reageert na nederlaag tegen La Louvière

Speelt Nordin Jackers plaats kwijt na nieuwe fout? Nicky Hayen reageert na nederlaag tegen La Louvière

16:00
1
In dit Gent zit wel karakter: Buffalo's zetten Antwerp een ferme hak na 75 minuten met tien te spelen

In dit Gent zit wel karakter: Buffalo's zetten Antwerp een ferme hak na 75 minuten met tien te spelen

15:30
Wales en Noord-Macedonië op de tocht? Coach is pessimistisch over Rode Duivel

Wales en Noord-Macedonië op de tocht? Coach is pessimistisch over Rode Duivel

16:30
"Stond in de sterren geschreven" en "F*cking kalf": supporters KAA Gent ontzien eigen speler helemaal niet

"Stond in de sterren geschreven" en "F*cking kalf": supporters KAA Gent ontzien eigen speler helemaal niet

15:00
Debuut van Mihajlo Ilić bij Anderlecht uitgesteld: wanneer kan hij Jan-Carlo Simic vervangen?

Debuut van Mihajlo Ilić bij Anderlecht uitgesteld: wanneer kan hij Jan-Carlo Simic vervangen?

07:00
1
Het eerste steentje? DAZN vindt alvast één akkoord, met onmiddellijke gevolgen

Het eerste steentje? DAZN vindt alvast één akkoord, met onmiddellijke gevolgen

14:00
3
'Twee keer in kleedkamer: voorzitter Bart Verhaeghe leest spelers Club Brugge de levieten na drama in La Louvière'

'Twee keer in kleedkamer: voorzitter Bart Verhaeghe leest spelers Club Brugge de levieten na drama in La Louvière'

14:30
15
Pocognoli vreest: sterkhouder niet van de partij in levensbelangrijk duel tegen PSV Eindhoven?

Pocognoli vreest: sterkhouder niet van de partij in levensbelangrijk duel tegen PSV Eindhoven?

13:00
Peter Vandenbempt gelooft in Champions League-kansen van Union: "Kunnen beste Belgische debutant ooit worden"

Peter Vandenbempt gelooft in Champions League-kansen van Union: "Kunnen beste Belgische debutant ooit worden"

12:30
Wouter Vrancken baalt van vertrek Louis Patris: "Bij ons kon hij zijn ei kwijt"

Wouter Vrancken baalt van vertrek Louis Patris: "Bij ons kon hij zijn ei kwijt"

11:30
Geen transfer? Geen probleem! Lucas Stassin bezorgt Saint-Etienne nieuwe zege in Ligue 2

Geen transfer? Geen probleem! Lucas Stassin bezorgt Saint-Etienne nieuwe zege in Ligue 2

12:00
Vincent Kompany en Bayern München zijn klaar voor de komst van Chelsea: "Quasi de perfecte wedstrijd"

Vincent Kompany en Bayern München zijn klaar voor de komst van Chelsea: "Quasi de perfecte wedstrijd"

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Star.CSR Star.CSR over 🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer Swakke25 Swakke25 over "Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici TatstOn TatstOn over 🎥 Was dit een rode kaart voor Degreef in Anderlecht - Genk? Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 🎥 Stef Wils hekelt gebrek aan verantwoordelijkheid, Ivan Leko zegt waar Gent staat ten opzichte van Antwerp Sv1978 Sv1978 over BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Anderlecht - KRC Genk: 1-1 -URKO -URKO over Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League Bork Bork over Fans Club Brugge hebben duidelijke mening: "Hadden hem nooit aan Gent mogen verkopen" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Manchester City vermijdt crisis en wint derby tegen United met hoofdrol voor Doku JHH JHH over STVV - Westerlo: 0-3 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved