Besnik Hasi en Colin Coosemans hebben wat te zeggen over de rode kaart voor Tristan Degreef

RSC Anderlecht speelde tegen KRC Genk 1-1 gelijk. Het moest meer dan een uur met een man minder verder na een rode kaart voor Tristan Degreef. Achteraf waren er best wel wat reacties op de zaak.

"Ik kan mijn ploeg niets verwijten qua mentaliteit en overgave", aldus Besnik Hasi op de persconferentie in het Lotto Park na de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en KRC Genk.

"De rode kaart was in mijn ogen misschien te hard, want hij gaat vol voor de bal wat mij betreft. Jammer dat we het niet konden vasthouden tegen een team dat heel goed voetbalde. We hebben het goed gedaan, we zijn een jonge ploeg."



Degreef pakte vorig seizoen al vier gele kaarten en nu dus een rode: "Tristan is een jonge speler met intensiteit in zijn spel. Hij deed het tot de rode kaart uitstekend. Of hij te veel kaarten pakt en we daar iets moeten aan doen? We moeten hem niet aanvallen omdat hij die kaart pakt, want het had ook evengoed anders kunnen gelopen zijn."

Colin Coosemans reageert ook op rode kaart Tristan Degreef

Colin Coosemans was dan weer iets strenger in zijn bewoordingen na de wedstrijd: "Ik moet natuurlijk opletten wat ik zeg. Iedereen verdient een tweede kans."

"Dat is ook wat ik tegen Tristan heb gezegd tijdens de rust. Iedereen verdient dus een tweede kans, maar je moet natuurlijk wel opletten wat je met die tweede kans doet", aldus de doelman van paars-wit.