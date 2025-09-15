Union ziet waar het zwakke punt van PSV ligt: "Daar houden zij niet van en wij zijn er sterk in"

Voor Union staat meteen een zware Champions League-opdracht te wachten met een uitmatch bij PSV. Toch straalde trainer Sébastien Pocognoli vertrouwen uit. Hij heeft ook amper druk van bovenaf op zijn schouders. Deze CL-campagne wordt een avontuur voor Union.

“We hebben een sterke campagne achter de rug, de titel gepakt en zijn ook goed gestart. Dus we zitten vol vertrouwen, al ligt de lat in de Champions League nog hoger", aldus Pocognoli die uiterlijk héél kalm leek. Hij hoopt daarbij te kunnen rekenen op een bijna volledige kern. “Burgess doet vandaag de laatste test. Hopelijk is hij erbij. Boufal zal sowieso in de kern zitten”, klonk het.

De coach relativeerde tegelijk de druk. “Elke match is belangrijk, maar we zijn outsiders. We zaten in pot 4 en weten dat dit niveau het hoogste is. Toch ben ik ervan overtuigd dat we gaan groeien in deze campagne. Elke match geeft ons ervaring.”



Ook qua spel verwacht Pocognoli spanning. “Nederlandse clubs hebben vaak een gelijkaardig DNA. PSV zal een andere stijl hebben dan wij, maar net dat kan zorgen voor een mooie match. Wij willen onze huid duur verkopen en proberen de League Phase te overleven.”

Speciaal voor Leysen

Voor Fedde Leysen is het duel extra speciaal. De verdediger keert terug naar zijn jeugdclub PSV. “Het roept herinneringen op, want hier tekende ik mijn eerste contract. Mooi om terug te zijn, maar wij komen hier om punten te halen. PSV houdt niet zo van duels, en wij zijn daarin net sterk.”

Over de kansen blijft Leysen voorzichtig. “Fifty fifty? Dat zijn jullie woorden. Wij moeten gewoon ons spel spelen en zien waar dat ons brengt. Voor Union is dit een speciaal moment: de club heeft hier jaren naartoe gewerkt.”