🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

Rayane Bounida liet maandag weer van zich horen bij Jong Ajax, ook al gingen de Amsterdammers met 1-3 onderuit tegen ADO Den Haag. De negentienjarige Belg was duidelijk het lichtpuntje van de middag.

Zijn actie van de avond? Een lange bal perfect in één keer aannemen en op de schoen leggen. Het publiek genoot, maar Bounida bleef nuchter: “Het geeft een goed gevoel, maar winnen doe je er niks mee.”

Toch straalt hij uit dat hij altijd iets probeert te maken van zulke momenten. “Je moet er iets goeds mee doen", zei hij na afloop. Een schot tegen de lat liet zien dat hij ook durft te zoeken naar doelpunten.

Trainer Willem Weijs was lovend over de jongeling. “Dat is uitzonderlijke individuele klasse. We weten wat hij kan, en we zijn blij dat hij bij ons speelt”, klonk het.

Bounida combineert flair met lef, en dat valt op, ook in een ploeg die belangrijke spelers miste vanwege de Youth League. Zijn acties trekken de aandacht en geven het team een extra impuls.

Ondanks de nederlaag blijft Bounida een lichtpuntje bij de Amsterdamse beloften. Zijn talent en uitstraling zorgen ervoor dat hij ook in moeilijke wedstrijden de aandacht naar zich toe trekt, een kwaliteit die hem op termijn nog ver kan brengen.