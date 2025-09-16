🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rayane Bounida liet maandag weer van zich horen bij Jong Ajax, ook al gingen de Amsterdammers met 1-3 onderuit tegen ADO Den Haag. De negentienjarige Belg was duidelijk het lichtpuntje van de middag.

Zijn actie van de avond? Een lange bal perfect in één keer aannemen en op de schoen leggen. Het publiek genoot, maar Bounida bleef nuchter: “Het geeft een goed gevoel, maar winnen doe je er niks mee.”

Toch straalt hij uit dat hij altijd iets probeert te maken van zulke momenten. “Je moet er iets goeds mee doen", zei hij na afloop. Een schot tegen de lat liet zien dat hij ook durft te zoeken naar doelpunten.

Trainer Willem Weijs was lovend over de jongeling. “Dat is uitzonderlijke individuele klasse. We weten wat hij kan, en we zijn blij dat hij bij ons speelt”, klonk het.

Bounida combineert flair met lef, en dat valt op, ook in een ploeg die belangrijke spelers miste vanwege de Youth League. Zijn acties trekken de aandacht en geven het team een extra impuls.

Ondanks de nederlaag blijft Bounida een lichtpuntje bij de Amsterdamse beloften. Zijn talent en uitstraling zorgen ervoor dat hij ook in moeilijke wedstrijden de aandacht naar zich toe trekt, een kwaliteit die hem op termijn nog ver kan brengen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Ajax
Rayane Bounida

Meer nieuws

Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

20:36
Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

20:40
Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

19:40
1
Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

20:20
Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure Interview

Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure

18:00
1
Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen Analyse

Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen

20:00
1
Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

18:20
1
De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ... Opinie

De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ...

18:40
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

17:20
'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

19:20
1
Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

15:55
1
OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

17:30
3
Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

13:00
3
Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

17:00
1
17-jarige Rode Duivel wordt gevolgd door verschillende grootmachten: toeslaan in januari?

17-jarige Rode Duivel wordt gevolgd door verschillende grootmachten: toeslaan in januari?

15:00
Jupiler Pro League maakt indruk met speelkansen voor de jeugd: Anderlecht, Club Brugge, Genk en Westerlo maken indruk

Jupiler Pro League maakt indruk met speelkansen voor de jeugd: Anderlecht, Club Brugge, Genk en Westerlo maken indruk

14:40
1
Alexis Saelemaekers zorgde voor jaloersheid bij Filip Joos: "Door één van de voetbalgoden..."

Alexis Saelemaekers zorgde voor jaloersheid bij Filip Joos: "Door één van de voetbalgoden..."

16:30
Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen

Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen

15:30
9
Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft Opinie

Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft

14:10
2
Josué Homawoo joeg vrijdag iedereen schrik aan: update van Standard-speler

Josué Homawoo joeg vrijdag iedereen schrik aan: update van Standard-speler

14:30
Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

13:30
2
Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

14:11
5
Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"

Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"

11:00
11
Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

12:40
17
Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"

Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"

12:00
3
Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

08:40
6
Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

12:20
Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer Factcheck

Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer

11:40
18
CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

07:40
12
Dolberg zorgt al voor controverse bij Ajax: "Iedereen zat op hem te wachten"

Dolberg zorgt al voor controverse bij Ajax: "Iedereen zat op hem te wachten"

21:40
Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

11:20
1
FIFA voert grote verandering door voor volgend jaar: midden in het seizoen bijna drie weken geen JPL-voetbal

FIFA voert grote verandering door voor volgend jaar: midden in het seizoen bijna drie weken geen JPL-voetbal

10:30
4
Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar

Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar

07:00
4
Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

10:00
Vincent Euvrard nu al met de handen in het haar bij Standard: nog eentje over

Vincent Euvrard nu al met de handen in het haar bij Standard: nog eentje over

09:30
3
Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

King of Highbury King of Highbury over PSV - Union SG: 1-3 Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen Zandberg Zandberg over Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen cartman_96 cartman_96 over 'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer' Borak Borak over Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti Obiku Obiku over Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure Borak Borak over Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit Standard 2.0 Standard 2.0 over Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk" LordJozef LordJozef over Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase mantoch mantoch over Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved