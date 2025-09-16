Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"

Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De prestatie van La Louvière tegen Club Brugge heeft indruk gemaakt, ook bij de analisten van Sporza. Zowel Franky Van der Elst als Hein Vanhaezebrouck zagen hen groeien sinds hun debuut.

Van der Elst ziet vooral een groot verschil met het povere begin van de competitie. “Het was toen heel slecht, met als dieptepunt de match in Gent waar ze alleen maar stonden te wachten op de tegenstander. Nu neemt La Louvière veel meer initiatief. Alleen moeten ze nog scoren.”

Ook Hein Vanhaezebrouck herinnert zich dat pijnlijke duel in de Ghelamco Arena. “La Louvière geloofde toen niet dat ze hun plaats hadden in de eerste klasse. Ze trapten gewoon alle ballen weg. Maar dat is er nu helemaal uit.”

Ik zie ze niet zakken

Volgens Hein heeft de ploeg een enorme stap gezet. “Ze hebben al goede wedstrijden gespeeld, met inderdaad hun beste eerste helft tot nu toe. Dat lag dicht bij het beste wat we in België dit seizoen gezien hebben. Het was supergoed: enorm veel energie en technisch voetbal. Maës is een fenomeen, hij werkt keihard en hij maakte bijna een geweldig doelpunt.”

Vanhaezebrouck ging zelfs in tegen de kritiek van Hans Vanaken, die het over ‘countervoetbal’ had. “Dat klopt niet. La Louvière speelde op momenten dominant op de helft van Club Brugge, met de jonge Afriyie in de spits. Die jongen is razendsnel, lijkt qua stijl op Emile Mpenza en kan echt gevaarlijk zijn.”

De voormalige coach geeft toe dat hij eerst een “non-believer” was. “Maar nu spelers boven zichzelf uitstijgen, zie ik La Louvière niet zakken. Ze tonen lef, energie en kwaliteit. Dat is niet meer de ploeg die enkel kwam verdedigen.”

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
La Louvière

Meer nieuws

Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft Opinie

Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft

14:10
Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

13:30
1
Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer Factcheck

Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer

11:40
16
Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

14:11
Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

12:40
6
Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"

Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"

11:00
9
Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

13:00
1
Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

12:20
Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

11:20
1
FIFA voert grote verandering door voor volgend jaar: midden in het seizoen bijna drie weken geen JPL-voetbal

FIFA voert grote verandering door voor volgend jaar: midden in het seizoen bijna drie weken geen JPL-voetbal

10:30
4
Vanhaezebrouck ziet dat één Club Brugge-speler een probleem heeft: "Dat staat vast"

Vanhaezebrouck ziet dat één Club Brugge-speler een probleem heeft: "Dat staat vast"

06:30
1
De spits voor Club Brugge in de Champions League? "Hij moet zijn kans krijgen"

De spits voor Club Brugge in de Champions League? "Hij moet zijn kans krijgen"

06:00
1
Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

10:00
Vincent Euvrard nu al met de handen in het haar bij Standard: nog eentje over

Vincent Euvrard nu al met de handen in het haar bij Standard: nog eentje over

09:30
2
Club Brugge blijft innoveren en gaat samenwerking aan met technologiegigant

Club Brugge blijft innoveren en gaat samenwerking aan met technologiegigant

23:00
1
Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

09:00
Opmerkelijk! Union-spelers kunnen meer verdienen dan die van Club Brugge in Champions League: de cijfers

Opmerkelijk! Union-spelers kunnen meer verdienen dan die van Club Brugge in Champions League: de cijfers

07:20
1
Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

08:40
6
Analist spaart Antwerp-aanwinst niet: "De verdedigers lachten er mee"

Analist spaart Antwerp-aanwinst niet: "De verdedigers lachten er mee"

08:00
8
Iedereen kijkt naar De Bruyne of Saelemaekers, maar... verrassende Belg is basisspeler bij nummer 3 in Serie A

Iedereen kijkt naar De Bruyne of Saelemaekers, maar... verrassende Belg is basisspeler bij nummer 3 in Serie A

08:20
5
CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

07:40
12
Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar

Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar

07:00
4
"Anderlecht parkeerde de bus": waarom had Genk het zo moeilijk om snel te spelen in het Lotto Park? Analyse

"Anderlecht parkeerde de bus": waarom had Genk het zo moeilijk om snel te spelen in het Lotto Park?

23:30
8
Vanhaezebrouck schrijft één speler van Club Brugge al zo goed als af: "Ik betwijfel of hij nog kan evolueren"

Vanhaezebrouck schrijft één speler van Club Brugge al zo goed als af: "Ik betwijfel of hij nog kan evolueren"

19:40
17
Maxim De Cuyper baart zorgen: er is echter al een update over zijn blessure

Maxim De Cuyper baart zorgen: er is echter al een update over zijn blessure

21:00
Nog eentje waar Besnik Hasi op wacht, maar dit deed al veel deugd: "Trots op mezelf"

Nog eentje waar Besnik Hasi op wacht, maar dit deed al veel deugd: "Trots op mezelf"

22:00
1
Hoe de politiek zich mengt in de onderhandelingen met DAZN: akkoord met telco's nu toch in zicht

Hoe de politiek zich mengt in de onderhandelingen met DAZN: akkoord met telco's nu toch in zicht

20:40
7
'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

15/09
🎥 Zelden gezien: Michy Batshuayi gaat uit zijn dak na provocatie

🎥 Zelden gezien: Michy Batshuayi gaat uit zijn dak na provocatie

22:30
2
Hoe liggen de kansen voor Club Brugge? "Dat zou een formidabele prestatie zijn"

Hoe liggen de kansen voor Club Brugge? "Dat zou een formidabele prestatie zijn"

19:20
Crisis bij Standard? Dit is hoe de spelers erop reageren Interview

Crisis bij Standard? Dit is hoe de spelers erop reageren

21:20
4
Dolberg zorgt al voor controverse bij Ajax: "Iedereen zat op hem te wachten"

Dolberg zorgt al voor controverse bij Ajax: "Iedereen zat op hem te wachten"

21:40
Adekami ontbrak bij Antwerp, Stef Wils wou niet antwoorden, maar dit is de reden

Adekami ontbrak bij Antwerp, Stef Wils wou niet antwoorden, maar dit is de reden

20:24
4
Christiaan Ravych reageert teleurgesteld na verlies tegen Charleroi: "Dat is onvergeeflijk" Reactie

Christiaan Ravych reageert teleurgesteld na verlies tegen Charleroi: "Dat is onvergeeflijk"

20:10
Frank Boeckx weet waarom er geroteerd wordt onder de Brugse doelmannen

Frank Boeckx weet waarom er geroteerd wordt onder de Brugse doelmannen

18:20
1
Union ziet waar het zwakke punt van PSV ligt: "Daar houden zij niet van en wij zijn er sterk in"

Union ziet waar het zwakke punt van PSV ligt: "Daar houden zij niet van en wij zijn er sterk in"

20:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer André Coenen André Coenen over Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk" CringeMedia CringeMedia over Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet FCB vo altijd FCB vo altijd over Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel" Obiku Obiku over Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Analist spaart Antwerp-aanwinst niet: "De verdedigers lachten er mee" Swakke25 Swakke25 over Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben" FCB vo altijd FCB vo altijd over Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase Andreas2962 Andreas2962 over Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar Supremepony Supremepony over Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved