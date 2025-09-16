Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"

De prestatie van La Louvière tegen Club Brugge heeft indruk gemaakt, ook bij de analisten van Sporza. Zowel Franky Van der Elst als Hein Vanhaezebrouck zagen hen groeien sinds hun debuut.

Van der Elst ziet vooral een groot verschil met het povere begin van de competitie. “Het was toen heel slecht, met als dieptepunt de match in Gent waar ze alleen maar stonden te wachten op de tegenstander. Nu neemt La Louvière veel meer initiatief. Alleen moeten ze nog scoren.”

Ook Hein Vanhaezebrouck herinnert zich dat pijnlijke duel in de Ghelamco Arena. “La Louvière geloofde toen niet dat ze hun plaats hadden in de eerste klasse. Ze trapten gewoon alle ballen weg. Maar dat is er nu helemaal uit.”

Ik zie ze niet zakken

Volgens Hein heeft de ploeg een enorme stap gezet. “Ze hebben al goede wedstrijden gespeeld, met inderdaad hun beste eerste helft tot nu toe. Dat lag dicht bij het beste wat we in België dit seizoen gezien hebben. Het was supergoed: enorm veel energie en technisch voetbal. Maës is een fenomeen, hij werkt keihard en hij maakte bijna een geweldig doelpunt.”

Vanhaezebrouck ging zelfs in tegen de kritiek van Hans Vanaken, die het over ‘countervoetbal’ had. “Dat klopt niet. La Louvière speelde op momenten dominant op de helft van Club Brugge, met de jonge Afriyie in de spits. Die jongen is razendsnel, lijkt qua stijl op Emile Mpenza en kan echt gevaarlijk zijn.”

De voormalige coach geeft toe dat hij eerst een “non-believer” was. “Maar nu spelers boven zichzelf uitstijgen, zie ik La Louvière niet zakken. Ze tonen lef, energie en kwaliteit. Dat is niet meer de ploeg die enkel kwam verdedigen.”