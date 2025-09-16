'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

In 2026 staan er naar aloude gewoonte voorzittersverkiezingen op het programma bij FC Barcelona. Joan Laporta is uiteraard kandidaat om zichzelf op te volgen. En naar aloude gewoonte belooft de voorzitter een absolute monstertransfer.

We zullen maar meteen met de spreekwoordelijke deur in huis vallen. Joan Laporta is vastberaden om zichzelf op te volgen als voorzitter van FC Barcelona.

En de Catalaan is van plan om een héél straffe stoot te verwezenlijken. El Nacional weet dat Laporta de pijlen richt op Erling Braut Haaland.

Héél dure vogel

En dat is héél opvallend. Haaland heeft niet alleen een contract tot medio 2034 bij Manchester City. Ook het financiële plaatje lijkt geen spek naar de Catalaanse bek.

Transfermarkt schat de marktwaarde van de 25-jarige Noor op 180 miljoen euro. We gaan er meteen aan toevoegen: voor dat bedrag is Haaland niét te koop.

Opvolger van Robert Lewandowski

Toch maakt Laporta zich sterk dat Haaland de opvolger van Robert Lewandowski moet worden in Camp Nou. Hij zal er alleszins héél véél stemmen mee winnen tijdens de verkiezingen…