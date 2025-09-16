'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In 2026 staan er naar aloude gewoonte voorzittersverkiezingen op het programma bij FC Barcelona. Joan Laporta is uiteraard kandidaat om zichzelf op te volgen. En naar aloude gewoonte belooft de voorzitter een absolute monstertransfer.

We zullen maar meteen met de spreekwoordelijke deur in huis vallen. Joan Laporta is vastberaden om zichzelf op te volgen als voorzitter van FC Barcelona

En de Catalaan is van plan om een héél straffe stoot te verwezenlijken. El Nacional weet dat Laporta de pijlen richt op Erling Braut Haaland. 

Héél dure vogel

En dat is héél opvallend. Haaland heeft niet alleen een contract tot medio 2034 bij Manchester City. Ook het financiële plaatje lijkt geen spek naar de Catalaanse bek.

Transfermarkt schat de marktwaarde van de 25-jarige Noor op 180 miljoen euro. We gaan er meteen aan toevoegen: voor dat bedrag is Haaland niét te koop.

Opvolger van Robert Lewandowski

Toch maakt Laporta zich sterk dat Haaland de opvolger van Robert Lewandowski moet worden in Camp Nou. Hij zal er alleszins héél véél stemmen mee winnen tijdens de verkiezingen…

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Barcelona
Erling Håland

Meer nieuws

Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

20:36
Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

20:40
Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

20:20
Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen Analyse

Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen

20:00
1
Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

19:40
1
🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

19:00
De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ... Opinie

De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ...

18:40
Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

18:20
1
Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure Interview

Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure

18:00
1
OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

17:30
3
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

17:20
Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

17:00
1
Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

10:00
Alexis Saelemaekers zorgde voor jaloersheid bij Filip Joos: "Door één van de voetbalgoden..."

Alexis Saelemaekers zorgde voor jaloersheid bij Filip Joos: "Door één van de voetbalgoden..."

16:30
Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen

Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen

15:30
9
Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

15:55
1
17-jarige Rode Duivel wordt gevolgd door verschillende grootmachten: toeslaan in januari?

17-jarige Rode Duivel wordt gevolgd door verschillende grootmachten: toeslaan in januari?

15:00
Jupiler Pro League maakt indruk met speelkansen voor de jeugd: Anderlecht, Club Brugge, Genk en Westerlo maken indruk

Jupiler Pro League maakt indruk met speelkansen voor de jeugd: Anderlecht, Club Brugge, Genk en Westerlo maken indruk

14:40
1
Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft Opinie

Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft

14:10
2
Josué Homawoo joeg vrijdag iedereen schrik aan: update van Standard-speler

Josué Homawoo joeg vrijdag iedereen schrik aan: update van Standard-speler

14:30
Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

14:11
5
Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

13:30
2
Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

12:40
17
Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

13:00
3
Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

12:20
Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"

Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"

12:00
3
Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer Factcheck

Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer

11:40
18
Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

11:20
1
Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"

Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"

11:00
11
FIFA voert grote verandering door voor volgend jaar: midden in het seizoen bijna drie weken geen JPL-voetbal

FIFA voert grote verandering door voor volgend jaar: midden in het seizoen bijna drie weken geen JPL-voetbal

10:30
4
Vincent Euvrard nu al met de handen in het haar bij Standard: nog eentje over

Vincent Euvrard nu al met de handen in het haar bij Standard: nog eentje over

09:30
3
Iedereen kijkt naar De Bruyne of Saelemaekers, maar... verrassende Belg is basisspeler bij nummer 3 in Serie A

Iedereen kijkt naar De Bruyne of Saelemaekers, maar... verrassende Belg is basisspeler bij nummer 3 in Serie A

08:20
7
Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

09:00
Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

08:40
6
Analist spaart Antwerp-aanwinst niet: "De verdedigers lachten er mee"

Analist spaart Antwerp-aanwinst niet: "De verdedigers lachten er mee"

08:00
11
CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

07:40
12

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 4
Arsenal Arsenal 3-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle United Newcastle United 1-0 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 2-1 Brighton Brighton
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Sunderland Sunderland
Everton Everton 0-0 Aston Villa Aston Villa
Fulham Fulham 1-0 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 0-3 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 2-2 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 0-1 Liverpool FC Liverpool FC
Manchester City Manchester City 3-0 Manchester United Manchester United

Nieuwste reacties

King of Highbury King of Highbury over PSV - Union SG: 1-3 Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen Zandberg Zandberg over Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen cartman_96 cartman_96 over 'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer' Borak Borak over Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti Obiku Obiku over Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure Borak Borak over Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit Standard 2.0 Standard 2.0 over Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk" LordJozef LordJozef over Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase mantoch mantoch over Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved