Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

Voor veel Belgische voetballers blijft de Champions League het hoogste podium. Toch is de beker met de grote oren door de jaren heen vaak een ongrijpbare droom gebleken. Nochtans is de kans dat er eentje wint dit seizoen wel groot, want in de helft van de deelnemende ploegen zit een Belg.

Thomas Vermaelen in 2015 of Simon Mignolet in 2019 kregen wel een medaille, maar nooit echte speeltijd in een winnende campagne. Eric Gerets bleef in 1988 lang de enige Belgische pionier.

Dat veranderde met de opkomst van de Gouden Generatie. Tussen 2022 en 2024 was het zelfs feest: Courtois en Hazard wonnen met Real, De Bruyne met Manchester City en opnieuw Courtois in 2024. Voor de doelman van Real Madrid begint nu de jacht op een derde Europese titel.

Naast Club Brugge (met 18 Belgen op de lijsten) en Union (6 Belgen) zijn er dit seizoen ook 24 Belgische spelers terug te vinden bij buitenlandse clubs in de Champions League. Een mix van vaste waarden, talenten op de lijst B en debutanten.

Tot de grootste kanshebbers op veel speelminuten behoren gevestigde namen als Courtois, Trossard, De Ketelaere, Lukebakio, Batshuayi, Openda, Doku, Vermeeren, De Bruyne en Debast. Zij hebben de routine en de kwaliteiten om zich in de kijker te spelen op het hoogste niveau.

Deze spelers staan op de B-lijst

Daartegenover staan jonge talenten die via de lijst B werden ingeschreven, zoals Bounida en Godts (Ajax), Lavia (Chelsea) of Duranville (Dortmund). Voor hen zal de Champions League vooral een leerschool zijn, al kan een blessure of schorsing de deur plots openzetten.

En dan zijn er de debutanten die voor hun eerste Europese avontuur staan: Dimata met Pafos, Idumbo met Monaco of Mokio bij Ajax, analyseerde men bij Le Soir. Of ze minuten zullen maken, blijft afwachten, maar hun aanwezigheid toont dat België breed vertegenwoordigd is.

De 24 Belgen in de Champions League (excl. Club Brugge & Union)

Ajax: Jorthy Mokio, Rayane Bounida (B), Mika Godts (B)
Arsenal: Leandro Trossard
Atalanta: Charles De Ketelaere
Dortmund: Julien Duranville (B)
Benfica: Dodi Lukebakio
Chelsea: Roméo Lavia (B)
Eintracht Frankfurt: Arthur Theate, Michy Batshuayi
Juventus: Loïs Openda
Manchester City: Jérémy Doku
Marseille: Arthur Vermeeren, Jelle Van Neck (B)
Monaco: Stanis Idumbo, Samuel Nibombe (B)
Napoli: Kevin De Bruyne
Pafos: Landry Dimata
PSV: Brent Jonkers (B), Noah Fernandez (B), Nicolas Verkooijen (B), Jordy Bawuah (B)
Real Madrid: Thibaut Courtois
Sporting CP: Zeno Debast

