Al eventjes geleden: Rode Duivels doen waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

De Rode Duivels zullen het op vrijdag 10 oktober om 20.45 uur opnemen tegen Noord-Macedonië in een uitverkochte Planet Group Arena in Gent. Toch wel een mooie prestatie van de Belgen, al is een stadion van 20.000 zitjes natuurlijk geen Koning Boudewijnstadion.

De Rode Duivels zetten hun tour door België voort. Na wedstrijden in Genk, het Koning Boudewijnstadion en het Lotto Park in Anderlecht, zal het nationale team zijn vijfde kwalificatiewedstrijd voor het WK 2026 spelen in de Planet Group Arena in Gent.

Een stadion dat volledig zal uitverkocht zijn voor deze wedstrijd op vrijdag 10 oktober om 20:45 uur, zo heeft de Belgische voetbalbond aangekondigd in een persbericht deze week. Alleen enkele VIP-tickets zijn nog beschikbaar via de club van KAA Gent. Het heeft dus geduurd tot de Rode Duivels in Gent speelden om een volledige Planet Group Arena te zien.

Het stadion van Gent vol voor de Duivels

Sinds het stadion zijn nieuwe naam heeft, kon het dat nog niet voor KAA Gent in de competitie. De laatste uitverkochte wedstrijd dateert volgens Transfermarkt van het seizoen 2023-2024. Het zal een grote steun zijn voor de spelers van Rudi Garcia, die de twee belangrijkste wedstrijden van hun kwalificatie in oktober zullen spelen. Ze speelden gelijk in Skopje en moeten dus winnen tegen Noord-Macedonië, en dan drie dagen later in Cardiff hetzelfde presteren.

Dit nieuws bevestigt het succes van de "België-tour" georganiseerd door de Belgische voetbalbond. De Cegeka Arena in Genk was ook volledig uitverkocht voor de wedstrijd tegen Oekraïne in de Nations League play-offs. In het Lotto Park in Anderlecht was dat echter niet helemaal het geval, waarschijnlijk omdat het nationale team al gewend is om in Brussel te spelen, en de "verplaatsing" van de wedstrijd dus niet het verwachte succes had.

In november zullen de Rode Duivels hun laatste kwalificatiewedstrijd thuis spelen tegen Liechtenstein, op Sclessin in Luik. De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, had aanvankelijk bezwaren geuit tegen de organisatie van deze wedstrijd in het stadion van Standard, voordat hij uiteindelijk accepteerde.