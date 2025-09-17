Lokeren komt verrassend uit de hoek en legt Belgisch jeugdinternational met verleden bij KAA Gent vast

Lokeren is niet goed aan het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League begonnen. Na een 0 op 12 en een uitschakeling in de Beker van België was het even paniek, al werd afgelopen weekend el een eerste keer gewonnen. Nu halen ze nog versterking in huis.

Lokeren heeft Matias Lloci in huis gehaald. Hij komt over van de Albanese eersteklasser FC Keuta, waar hij acht goals maakte de voorbije jaren.

"De 25-jarige aanvallende middenvelder komt over van KF Teuta. Bij de Albanese eersteklasser was hij een vaste waarde met 53 wedstrijden het voorbije anderhalf jaar. Matias brengt creativiteit en voetballend vermogen mee naar Lokeren", klinkt het in een bericht van Lokeren op X.



Lloci was in het verleden jeugdinternational tot de Belgische U19 en komt uit de jeugd van KAA Gent, waar hij echter nooit helemaal kon doorbreken.

Gewezen speler van Westerlo, Gent en Virton

Hij speelde ook bij onder meer KVC Westerlo en Virton in ons land en had ook een avontuur in Cyprus bij Omonia Aradippou, alvorens naar Albanië te trekken.

Nu tekende hij een contract bij Lokeren. Met dat team wil hij nu de weg naar boven gaan inzetten in de Belgische Challenger Pro League. En ooit dan toch nog naar de Jupiler Pro League?