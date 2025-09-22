Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

De 1-2-overwinning van Jong Genk tegen Lommel SK zorgde voor een duidelijke ontlading binnen de ploeg. Coach Johan Van Rumst sprak van een volwassen prestatie en benadrukte het harde werk van zijn spelers.

Jong Genk boekte een 1-2-overwinning op het veld van Lommel SK. Coach Johan Van Rumst toonde zich tevreden over de prestatie van zijn team. “We wonnen verdiend tegen een goed team door volwassen te spelen”, verklaarde hij na afloop aan Het Belang van Limburg.

De ploeg toonde zich efficiënt in de afwerking, met twee doelpunten van Aaron Bibout. Van Rumst gaf aan dat zijn team op bepaalde momenten het spel moest ondergaan, maar daarna goed meespeelde: “Op sommige momenten moesten we het spel even ondergaan, maar daarna speelden we goed mee.”



Emoties en gele kaart voor de coach

De trainer verwees ook naar de voorbereiding na de nederlaag tegen Kortrijk. “We speelden tegen een goed team, maar we stonden goed. Daar had ik na de nederlaag tegen Kortrijk op training op gehamerd”, aldus Van Rumst.

Tijdens de wedstrijd liepen de emoties hoog op, zoals vaak het geval is bij een derby. Van Rumst kreeg een gele kaart na een incident aan de zijlijn. “Een speler van Lommel raakte de bal met de hand, maar de ref vond het niets”, lichtte hij toe. “Het gebeurde net voor mij. In het heetst van de strijd spoot ik mijn flesje water leeg. Dat waren de emoties”, voegde hij er lachend aan toe.

Vooruitblik

De overwinning tegen Lommel SK biedt perspectief voor de komende wedstrijden. Beerschot, dat mikt op promotie, wordt door Van Rumst niet als onoverkomelijke tegenstander beschouwd. De coach gaf aan dat zijn ploeg ook daar kansen heeft: “Ook daar zijn we niet kansloos.”