Charleroi krijgt geweldig nieuws te horen na rode kaart tegen Zulte Waregem

Charleroi krijgt geweldig nieuws te horen na rode kaart tegen Zulte Waregem
Foto: © photonews
Word fan van Charleroi! 630

Tijdens de ontmoeting tussen Sporting Charleroi en Zulte Waregem werd Aiham Ousou al uitgesloten in de 24e minuut. Deze woensdag kreeg de centrale verdediger goed nieuws: hij is niet geschorst voor de wedstrijd tegen KV Mechelen, aanstaande zondag.

Na drie opeenvolgende overwinningen te hebben behaald, kende Sporting Charleroi afgelopen weekend een kleine tegenslag tegen Zulte Waregem. De Zebra's hadden nochtans de score geopend in het begin van de wedstrijd, maar de uitsluiting van Aiham Ousou na 25 minuten veranderde alles.

Een beslissing die Mehdi Bayat razend maakte. De sterke man van de Karolo's uitte zijn woede over de arbitrage in de mixed zone, tijdens een uitspraak die uiteindelijk wellicht veel berekender was dan het leek.

Aiham Ousou niet geschorst na rood tegen Zulte Waregem

Terwijl Mehdi Boukamir meteen de afwezigheid van Aiham Ousou moest opvangen op het veld, verwachtte Rik De Mil waarschijnlijk dat de 21-jarige Marokkaan in het centrum van de verdediging zou moeten spelen terwijl Ousou zijn schorsing uitzat.

Maar niets is minder waar. Het bondsparket heeft een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd en een boete van €500 voorgesteld voor de 25-jarige Syriër. Een voorstel dat natuurlijk door Charleroi is aanvaard.

Als basisspeler in elke wedstrijd sinds het begin van het seizoen en zeer belangrijk in de ogen van Rik De Mil, zal Aiham Ousou dus beschikbaar zijn voor de wedstrijd tegen KV Mechelen, aanstaande zondag om 18u30. Goed nieuws voor de Zebra's.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Aiham Ousou

Meer nieuws

🎥 Vijf tegengoals en twee keer voorsprong uit handen gegeven: strenge Hayen legt vinger op de wonde Reactie

🎥 Vijf tegengoals en twee keer voorsprong uit handen gegeven: strenge Hayen legt vinger op de wonde

23:30
2
Westerlo zorgt voor ongezien spektakel op Jan Breydel na match met tien goals: "We konden er nog meer maken"

Westerlo zorgt voor ongezien spektakel op Jan Breydel na match met tien goals: "We konden er nog meer maken"

23:10
Twee heikele punten op supportersoverleg bij Cercle Brugge: hoe zit het met logo en nieuw stadion?

Twee heikele punten op supportersoverleg bij Cercle Brugge: hoe zit het met logo en nieuw stadion?

23:00
Gekker wordt het niet: Club Brugge en Westerlo delen de punten in wedstrijd met tien(!) doelpunten

Gekker wordt het niet: Club Brugge en Westerlo delen de punten in wedstrijd met tien(!) doelpunten

22:33
Vanhaezebrouck zegt waarom Oh en Erabi niet scoren zoals Tolu en wat het probleem is met Ito

Vanhaezebrouck zegt waarom Oh en Erabi niet scoren zoals Tolu en wat het probleem is met Ito

22:30
"Je kunt dat van hem niet verwachten": Patrick Goots neemt Antwerpspeler in bescherming

"Je kunt dat van hem niet verwachten": Patrick Goots neemt Antwerpspeler in bescherming

21:40
Vier matchen in de Challenger Pro League: wie ging met de drie punten lopen?

Vier matchen in de Challenger Pro League: wie ging met de drie punten lopen?

21:55
Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen

Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen

21:50
4
Filip Joos doet opvallende vaststelling over Joaquin Seys: "Het gebeurde twee keer"

Filip Joos doet opvallende vaststelling over Joaquin Seys: "Het gebeurde twee keer"

21:00
Hoe Jerry Afriyie het grote geld kan binnenhalen voor La Louvière

Hoe Jerry Afriyie het grote geld kan binnenhalen voor La Louvière

20:40
1
Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn"

Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn"

21:20
1
Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen"

Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen"

20:20
3
Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement"

Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement"

21:10
2
OFFICIEEL: Charleroi haalt jong aanvalsgeweld in huis

OFFICIEEL: Charleroi haalt jong aanvalsgeweld in huis

17:00
1
Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens

Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens

19:40
2
Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens"

Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens"

20:00
1
Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn"

Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn"

19:00
5
Hij wil graag terugkeren: Tjaronn Chery staat voor opvallende comeback

Hij wil graag terugkeren: Tjaronn Chery staat voor opvallende comeback

19:20
1
Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen

Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen

18:40
3
"Ons werk was eigenlijk al klaar, maar...": KV Mechelen heeft verdedigende versterking helemaal beet

"Ons werk was eigenlijk al klaar, maar...": KV Mechelen heeft verdedigende versterking helemaal beet

18:40
Antwerp is gewaarschuwd: Zulte Waregem dankt nieuwe rots in de branding voor defensieve stabiliteit

Antwerp is gewaarschuwd: Zulte Waregem dankt nieuwe rots in de branding voor defensieve stabiliteit

18:20
Cijfers van Westerlo op bezoek bij Club Brugge liegen er niet om: "Dat wist ik niet"

Cijfers van Westerlo op bezoek bij Club Brugge liegen er niet om: "Dat wist ik niet"

18:00
Spanning stijgt in Challenger Pro League: "We zijn de supporters een revanche verschuldigd"

Spanning stijgt in Challenger Pro League: "We zijn de supporters een revanche verschuldigd"

17:40
Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender

Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender

16:00
OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders

OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders

17:20
12
Duel onder hoogspanning voor Charles Vanhoutte en OGC Nice: "Meer dan honderd arrestaties"

Duel onder hoogspanning voor Charles Vanhoutte en OGC Nice: "Meer dan honderd arrestaties"

16:30
Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

15:30
9
Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

15:00
Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

14:00
Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij

Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij

14:40
1
🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

14:20
FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

13:30
8
🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

13:00
Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

12:00
Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

12:40
1
Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

12:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 5-5 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

wolfskin wolfskin over Club Brugge - Westerlo: 5-5 Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Vijf tegengoals en twee keer voorsprong uit handen gegeven: strenge Hayen legt vinger op de wonde Swakke25 Swakke25 over Hoe Jerry Afriyie het grote geld kan binnenhalen voor La Louvière Jean Janssens Jean Janssens over Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders Nelvafrel Nelvafrel over Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement" Supremepony Supremepony over FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030" CringeMedia CringeMedia over Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn" 1872 1872 over Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn" King of Highbury King of Highbury over KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved