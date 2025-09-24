Charleroi krijgt geweldig nieuws te horen na rode kaart tegen Zulte Waregem

Tijdens de ontmoeting tussen Sporting Charleroi en Zulte Waregem werd Aiham Ousou al uitgesloten in de 24e minuut. Deze woensdag kreeg de centrale verdediger goed nieuws: hij is niet geschorst voor de wedstrijd tegen KV Mechelen, aanstaande zondag.

Na drie opeenvolgende overwinningen te hebben behaald, kende Sporting Charleroi afgelopen weekend een kleine tegenslag tegen Zulte Waregem. De Zebra's hadden nochtans de score geopend in het begin van de wedstrijd, maar de uitsluiting van Aiham Ousou na 25 minuten veranderde alles.

Een beslissing die Mehdi Bayat razend maakte. De sterke man van de Karolo's uitte zijn woede over de arbitrage in de mixed zone, tijdens een uitspraak die uiteindelijk wellicht veel berekender was dan het leek.

Aiham Ousou niet geschorst na rood tegen Zulte Waregem

Terwijl Mehdi Boukamir meteen de afwezigheid van Aiham Ousou moest opvangen op het veld, verwachtte Rik De Mil waarschijnlijk dat de 21-jarige Marokkaan in het centrum van de verdediging zou moeten spelen terwijl Ousou zijn schorsing uitzat.

Maar niets is minder waar. Het bondsparket heeft een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd en een boete van €500 voorgesteld voor de 25-jarige Syriër. Een voorstel dat natuurlijk door Charleroi is aanvaard.

Als basisspeler in elke wedstrijd sinds het begin van het seizoen en zeer belangrijk in de ogen van Rik De Mil, zal Aiham Ousou dus beschikbaar zijn voor de wedstrijd tegen KV Mechelen, aanstaande zondag om 18u30. Goed nieuws voor de Zebra's.