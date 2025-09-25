El Ouahdi onthult reden waarom hij bij KRC Genk is gebleven

El Ouahdi onthult reden waarom hij bij KRC Genk is gebleven
Foto: © photonews

Zakaria El Ouahdi schittert bij Genk en wekte veel interesse, maar bleef toch in Limburg. De familiale situatie speelde daarbij een doorslaggevende rol.

De beste rechtsachter van de Jupiler Pro League speelt bij Racing Genk. Zakaria El Ouahdi speelt al lange tijd op een heel hoog niveau en staat iedere week paraat.

Er was en is logischerwijs heel wat belangstelling in de Marokkaan, maar toch koos hij er deze zomer voor om bij Genk te blijven. Ondanks dat hij had mogen vertrekken.

Waarom El Ouahdi deze zomer niet vertrok bij Racing Genk

"Veel mensen zijn verbaasd. Nog elke dag krijg ik de vraag: hoe komt het toch dat jij hier nog rondloopt? Ach, dat zijn de dingen des levens. Misschien is het voorbestemd dat ik moest blijven. Bovendien zit ik hier goed. Zeker met de familiale situatie momenteel", zegt hij bij Sporza.

Dat heeft te maken met zijn vader Mohamed. Die kreeg enkele maanden geleden te horen dat hij leukemie had. "Ondertussen gaat het veel beter met hem. Hopelijk blijft dat zo. Alle behandelingen zijn achter de rug, nu is het gewoon revalideren."

El Ouahdi spande zich naast het voetbal dus ook in voor zijn vader. "Want in zulke momenten is het belangrijk om elkaar te steunen als gezin. Tijdens zijn ziekte ben ik letterlijk elke dag naar Antwerpen gereden om er voor iedereen te zijn. Nu mijn vader opnieuw thuis verblijft, is het allemaal wat makkelijker geworden. Nu houdt mijn moeder zich 24/7 met hem bezig. Maar de ziekte van mijn vader was dus wel een reden om mogelijke transfers stop te zetten."

KRC Genk
Rangers FC
Zakaria El Ouahdi

