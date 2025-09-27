Zal Euvrard veel wijzigen? Dit is de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Club Brugge

Zal Euvrard veel wijzigen? Dit is de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Club Brugge
Standard en Club Brugge zorgen zaterdag voor een mooi affiche op Sclessin. Hier is de mogelijke opstelling van Standard voor deze wedstrijd.

Een belangrijke wedstrijd waarvoor Vincent Euvrard, zonder David Bates en Boli Bolingoli, naar verwachting zijn team zal opstellen in een 4-4-2 formatie die lijkt op die van de wedstrijd in Westerlo.

Achteraan zal Matthieu Epolo uiteraard het doel verdedigen, Marlon Fossey zal naar verwachting zijn positie aan de rechterkant innemen na zijn vervanging bij de rust vorige week. Ibe Hautekiet is terug en Ibrahim Karamoko zou op de bank kunnen belanden, ondanks dat de Fransman het vorige week in de Kempen niet slecht deed. Daan Dierckx is ook niet zeker van zijn plek. Aan de linkerkant zal Tobias Mohr naar verwachting doorgaan.

Weinig veranderingen verwacht bij Standard na de overwinning in Westerlo

Op het middenveld is Marco Ilaimaharitra al onmisbaar, terwijl Casper Nielsen, die een prachtig doelpunt maakte in het Kuipje, steeds beter wordt. Er zijn dus weinig redenen om dit gebied te wijzigen. Op de flanken zouden Rafiki Saïd en Adnane Abid naar verwachting worden opgesteld, ondanks de blessure die de laatstgenoemde vorige week opliep.

In de aanval zal Thomas Henry opnieuw naast Dennis Ayensa spelen. Het is te verwachten dat Vincent Euvrard tijdens de wedstrijd wijzigingen zal doorvoeren, met mogelijk Timothé Nkada als invaller, die al naar voor geschoven werd in Westerlo vóór de spierproblemen van Daan Dierckx en Marlon Fossey.

De ziekenboeg van Standard is dus flink leeggelopen en de bank wordt versterkt, met name door de terugkeer van Josué Homawoo. Sommige spelers zijn nog niet op 100%, maar Vincent Euvrard heeft eindelijk meer mogelijkheden om zijn wijzigingen door te voeren. Tijdens de persconferentie op donderdag benadrukte hij ook dat hij, net als veel andere trainers, liever aanvallende frisheid brengt in plaats van defensieve.

Vermoedelijke opstelling van Standard tegen Brugge

Vermoedelijke opstelling van Standard voor de wedstrijd tegen Club Brugge: Epolo - Fossey, Dierckx, Hautekiet, Mohr - Ilaimaharitra, Nielsen - Saïd, Abid - Henry, Ayensa.

Bank: Pirard, Calut, Homawoo, Karamoko, Lawrence, Mehssatou, Sahabo, El Hankouri, Nkada.

Volg Standard - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.

