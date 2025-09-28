Leander Dendoncker doet verrassende onthulling: ex-Anderlecht-coach bood hem opvallend avontuur aan

Leander Dendoncker koos deze zomer verrassend voor Real Oviedo. De ex-Anderlecht-middenvelder had meerdere opties, maar legde uit waarom hij de promovendus uit La Liga verkiest.

Leander Dendoncker verraste deze zomer iedereen. De Belgische middenvelder was op zoek naar een nieuwe club en tekende plots bij Real Oviedo, een promovendus van La Liga.

Na zijn uitleenbeurt aan Anderlecht, dat hem dus niet definitief overnam, kwam het toch als een verrassende keuze. In een interview met Het Laatste Nieuws onthulde Dendoncker dat hij meerdere opties had.



Lees ook... Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

René Weiler wilde Dendoncker naar de VS halen

Een ex-coach van Anderlecht wou hem zelfs naar de MLS halen. "René Weiler wilde me ook graag bij DC United, maar verhuizen naar de VS met twee kinderen van vier maanden en twee jaar leek me niet het beste plan."

"PAOK was ook een optie. Uit Saoedi-Arabië was er interesse, maar dat zou ik alleen doen bij een niet te weigeren voorstel, wat nu niet het geval was. Niks overtuigde mij en mijn vrouw volledig", zegt Dendoncker, die ook zijn keuze voor Real Oviedo verder uitlegde.

"Door het verhaal van Oviedo geraakten we wel steeds meer gecharmeerd. Ik voelde dat de coach me echt wilde, met de komst van de nieuwe Mexicaanse investeerder is de ploeg stevig versterkt en ergens heb ik er altijd van gedroomd om ooit in La Liga te spelen."