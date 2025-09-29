Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard"

Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard"
Foto: © photonews

Afgelopen weekend raakte RSC Anderlecht niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen OH Leuven. Man van de match volgens de Pro League? Colin Coosemans. Dat zegt misschien wel alles over hoe goed het gaat met paars-wit.

Tegen KAA Gent werd gewonnen in een inhaalwedstrijd, maar met goed voetbal was dat niet. Het puntje tegen Genk in eigen huis was met bloed, zweet, tranen en een uur een man minder. 

Marc Delire vraagt zich af waarvan Anderlecht zo moe is

Met 15 op 27 staat paars-wit nog steeds op een knappe vierde plaats. Tot zover de mogelijke positieve punten, want het spel is niet altijd om over naar huis te schrijven. En op bezoek bij OH Leuven leverde het alweer geen topprestatie.

Op 5 oktober komt Standard op bezoek in het Lotto Park. En dan moet het er knal op zijn, beseffen ook de analisten. "Zijn ze extreem vermoeid? Hoe kan dat dan? Van wat zijn ze zo moe?", is Marc Delire zeer boos in Dans Le Vestiaire.

Waarom het tegen Standard van moeten is voor Besnik Hasi

"Tegen OH Leuven stonden ze met elf in de eigen backlijn op het einde. Het trok op niets ... Het gevaar? Het gaat op en af en als ze winnen van Standard, zal iedereen het opnieuw vergeten zijn hoe slecht het was tegen OH Leuven."

Delire - die al eerder zeer kritisch was voor paars-wit en al Rik De Mil naar voren schoof als mogelijke opvolger van Hasi - blijft zeer streng: "Ik snap niets van wat Hasi doet. Hij moet eruit als ze niet winnen."

Volg Anderlecht - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (05/10).

