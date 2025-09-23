Analist ziet al een opvolger uit de eigen competitie voor Besnik Hasi: "Zou hem graag bij Anderlecht zien"

Bij RSC Anderlecht staat Besnik Hasi na een 11 op 21 stilaan onder druk. Tegen KAA Gent volgt opnieuw een belangrijk duel voor paars-wit. De analisten zouden in de toekomst wel eens iemand anders aan het roer willen zien staan.

Het 0-0 gelijkspel van RSC Anderlecht tegen Royal Antwerp deed pijn aan de ogen, zoveel is duidelijk. En dus is de vraag stilaan wat de houdbaarheidsdatum van Besnik Hasi bij paars-wit nog is.

Besnik Hasi onder druk?

Binnen Anderlecht staat hij tot op heden nog niet ter discussie, maar een overwinning tegen KAA Gent zou wel kunnen helpen om alle neuzen in dezelfde richting te zetten.



Lees ook... Danijel Milicevic wees deze zomer twee Belgische ploegen af: ex-Gent-coach heeft grote ambities

"Er zijn veel spelers die ontgoocheld zijn om onder de leiding van Besnik Hasi te spelen", gaf analist Marc Delire een maand geleden al eens aan in Dans La Vestiaire. Nu heeft hij ook een mogelijke toekomstige coach voor Anderlecht aangeprezen.

De Mil naar Anderlecht?

"Ik zou Rik De Mil graag aan het roer zien bij Anderlecht", klinkt het. "Tegen het bestuur van Charleroi zou ik zeggen: let op, want hij zal ooit vertrekken."

Afgelopen zomer weigerde hij nog de overgang naar Antwerp: "Anderlecht weigeren zal veel moeilijker worden. Niemand doet dat toch?" De kwaliteiten van De Mil zijn duidelijk, maar voorlopig lijkt hij bij Charleroi zijn werk nog te kunnen doen. De toekomst zal het moeten uitwijzen.