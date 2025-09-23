Besnik Hasi onder druk bij Anderlecht? Coach overweegt verrassend debuut in de verdediging

Besnik Hasi staat onder stevige druk, zoveel is duidelijk. Met 11 op 21 staat paars-wit onder de mensen, maar de 2 op 9 van de voorbije drie wedstrijden doet wel pijn. En met KAA Gent komt een ploeg in vorm langs in het Lotto Park.

RSC Anderlecht wil de kloof met leider Union SG niet groter zien worden en als het even kan ook een ploeg als Gent afhouden in de stand. Dan wordt maar beter gewonnen van de Buffalo's.

Besnik Hasi nog niet onder druk bij Anderlecht?

Besnik Hasi staat volgens insiders al stevig onder druk, maar zijn positie staat tot op heden wel nog niet ter discussie. En dus is het aan paars-wit om het goed te doen tegen KAA Gent.



De coach lijkt flink te kunnen gaan bijsturen in de basiself om zo iets nieuws te gaan lanceren. Zo wordt onder meer gedacht aan Yasin Özcan centraal achterin.

Maakt Yasin Özcan zijn debuut voor Anderlecht?

Hij speelde afgelopen weekend bij de RSCA Futures een goede wedstrijd tegen Club Luik en zou nu mogelijk ook zijn debuut bij de A-ploeg kunnen maken, weet Het Laatste Nieuws.

Tot dusver zat hij al drie keer in de selectie, weliswaar zonder minuten te maken. Nu zou hij mogelijk Kana kunnen vervangen in de basisploeg. Ook De Cat zou naar de bank kunnen worden verwezen volgens de krant, terwijl Sardella mogelijk wel zou spelen ook al willen ze met hem geen risico's nemen.