Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

Marc Degryse heeft zich in Het Laatste Nieuws lovend uitgelaten over de recente prestaties van Zulte Waregem en de opmars van Standard. In zijn analyse benadrukt hij het belang van traditieclubs die opnieuw hun plaats opeisen in het Belgische voetbal.

Volgens Degryse is de heropleving van Zulte Waregem een positieve ontwikkeling voor de Jupiler Pro League. Hij verwijst naar de recente reeks van negen op negen punten die Waregem behaalde. Die zeges kwamen tot stand tegen onder meer Antwerp en Charleroi. “Twee ploegen die op papier grotere ambities hebben en meer talent”, aldus Degryse in de krant.

De voormalige international wijst erop dat deze resultaten niet vanzelfsprekend zijn, gezien de sterkte van de tegenstanders. Antwerp en Charleroi worden doorgaans beschouwd als clubs met een bredere kern en hogere verwachtingen. Waregem wist zich daartegen te onderscheiden met efficiënt spel en een solide organisatie.

Opvallende rol voor Jeppe Erenbjerg

Een specifieke speler die Degryse in het oog sprong, is de Deense nieuwkomer Jeppe Erenbjerg. “Dat wittekopje uit Denemarken kan me wel bekoren”, gaat hij verder. “De eerste keer dat hij mij opviel, was tijdens zijn invalbeurt op Anderlecht. Goeie voetjes”, aldus Degryse.

Erenbjerg wordt door Degryse gezien als een technisch vaardige speler die zich snel aanpast aan het Belgische niveau. Zijn bijdrage aan het spel van Waregem wordt door de analist als veelbelovend omschreven, zonder daarbij in superlatieven te vervallen.

Stabiele opbouw bij Waregem

Naast individuele prestaties benadrukt Degryse ook de algemene aanpak van Zulte Waregem als ploeg dit seizoen. “Waregem timmert in alle rust aan een verhaal dat hen makkelijk in 1A moet houden”, besluit hij.