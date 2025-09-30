Patrick Goots haalt de wijsheid van Gert Verheyen erbij voor miserie van Royal Antwerp FC

Na negen speeldagen staat Royal Antwerp FC op een teleurstellende dertiende plaats met 10 op 27. Patrick Goots, voormalig spits van de club, plaatst de huidige situatie in historisch perspectief en haalt inzichten aan van Gert Verheyen.

De huidige 10 op 27 contrasteert scherp met eerdere seizoensstarts. In 2022–2023 behaalde Antwerp onder Mark van Bommel nog 27 op 27, de beste start ooit. Ook in de jaren na de promotie scoorde rood-wit steevast beter.

Niet dramatiseren

Enkel in het seizoen 2003–2004 begon de club zwakker, met 7 op 27. “En da’s niet bepaald een goeie referentie”, stelt Goots in Gazet van Antwerpen. Antwerp degradeerde dat jaar en keerde pas dertien jaar later terug naar eerste klasse.



Lees ook... Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

Goots benadrukt dat de huidige stand niet overdreven moet worden. “We mogen deze stand na negen speeldagen niet overdramatiseren”, zegt hij. Volgens hem bedraagt het verschil met de zesde plaats slechts vier punten.

Toch wijst hij op een analyse van Gert Verheyen, die in het programma Extra Time het klassement na vijf speeldagen vorig seizoen vergeleek met het eindklassement. “Daarin zaten – over meerdere seizoenen heen – telkens veel gelijkenissen”, aldus Goots.

Marcheert niet

Volgens Goots begint het klassement na negen speeldagen steeds meer de werkelijke krachtsverhoudingen te weerspiegelen. “Aangezien we nu al negen speeldagen ver zijn, beginnen de waardeverhoudingen zich nog meer af te tekenen”, stelt hij. De huidige positie van Antwerp is dus volgens hem niet louter toeval.

Toch sluit hij een remonte niet uit. “Uiteraard heb je altijd uitzonderingen, en als Antwerp een ‘serietje’ kan neerzetten, staat het zomaar weer tussen de mensen”, zegt Goots. Tegelijkertijd uit hij bezorgdheid over het spelpeil. “Máár het marcheert gewoon niet de laatste weken. Ik zie geen verbeteringen”, besluit hij.