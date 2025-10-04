Reactie Coach en sterkhouder KV Mechelen reageren totaal anders op spelleiding: refs krijgen een stevige sneer

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| 0 reacties
Coach en sterkhouder KV Mechelen reageren totaal anders op spelleiding: refs krijgen een stevige sneer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mag KV Mechelen dit weekend klagen over de spelleiding? De coach van Malinwa maakte er niet veel woorden aan vuil. Fredrik Hammar deed dat eigenlijk ook niet echt, maar hij maakte wel duidelijk wat hij over de refs dacht.

De Zweedse middenvelder stond nog op scherp toen hij zich na de nederlaag van KV Mechelen tegen STVV presenteerde in de mixed zone. Hij was niet in een erg spreekzame bui. "Sommige mensen maken me gek vandaag", bleef de KV-aanvoerder aanvankelijk mysterieus. "Ik wil niet in de problemen komen, ik wil er dus niet over spreken."

Daarna onderstreepte hij dan toch dat het niet ging om kritiek op ploegmaats. Hij nam de refs in het vizier, zonder dat letterlijk zo uit te spreken. "Ik zal nooit slecht spreken over mijn ploegmaats, maar er waren vier mensen op en naast het veld die niet in mijn team zaten. Over wat zij deden, kan ik beter niet spreken. Heb je het begrepen?"

Lees ook... Vrancken mag nu blij zijn met ref en VAR, maar 'penaltygate' is minpunt tegen KVM: "Heb het hard afgesloten"

Vanderbiest blijft rustig na penalty's voor tegenstander

Ja, de boodschap is aangekomen. KV Mechelen had vooral reden om misnoegd te zijn over de tweede strafschop van STVV. Diouf kreeg de bal van heel erg dichtbij tegen de arm gekopt. Na een VAR-tussenkomst ging de bal toch op de stip. Fred Vanderbiest maakte zich in tegenstelling tot zijn aanvoerder niet druk ten opzichte van de leiding.  

"Dat is een zaak die je nooit kunt winnen", weet de trainer ondertussen al. "In het verleden heb ik dat al dikwijls geprobeerd. Dan trek je toch altijd aan het kortste eind. Daar kun je niets aan veranderen. Ik ga die brave mens geen verwijten maken", zegt Vanderbiest over Jasper Vergoote, die aangeduid was als scheidsrechter voor deze match.

KVM-coach heeft energie nodig voor andere zaken

"Ik ga daar echt geen energie in steken", belooft Vanderbiest. "Er zijn wel andere zaken waar ik mijn energie in moet steken. We moeten naar onszelf kijken. Je moet hem geen kans geven om zo'n zaken te fluiten", is de boodschap richting zijn spelers. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
KV Mechelen
Fredrik Hammar
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

Vrancken mag nu blij zijn met ref en VAR, maar 'penaltygate' is minpunt tegen KVM: "Heb het hard afgesloten" Reactie

Vrancken mag nu blij zijn met ref en VAR, maar 'penaltygate' is minpunt tegen KVM: "Heb het hard afgesloten"

19:20
1
De reactie die Vrancken wilde zien na de derby tegen Genk: KV Mechelen na voorsprong nog onderuit tegen STVV

De reactie die Vrancken wilde zien na de derby tegen Genk: KV Mechelen na voorsprong nog onderuit tegen STVV

17:56
Vincent Kompany zal blij zijn: Theate en Frankfurt machteloos tegen Bayern, Harry Kane schrijft geschiedenis

Vincent Kompany zal blij zijn: Theate en Frankfurt machteloos tegen Bayern, Harry Kane schrijft geschiedenis

21:20
Manchester United-coach Amorim zegt waarom Senne Lammens nu pas mocht spelen

Manchester United-coach Amorim zegt waarom Senne Lammens nu pas mocht spelen

21:00
LIVE: Benitez knalt Antwerp op verdiende voorsprong Live

LIVE: Benitez knalt Antwerp op verdiende voorsprong

20:15
Geen vierde zege op rij voor Zulte Waregem: Essevee botst op taai La Louvière

Geen vierde zege op rij voor Zulte Waregem: Essevee botst op taai La Louvière

20:13
Guillaume Gillet is scherp voor paars-wit: "Daar is Anderlecht zwaar in de fout gegaan"

Guillaume Gillet is scherp voor paars-wit: "Daar is Anderlecht zwaar in de fout gegaan"

19:30
🎥 Hallo Rudi Garcia? Deze jonge Belg blijft maar scoren in de Bundesliga

🎥 Hallo Rudi Garcia? Deze jonge Belg blijft maar scoren in de Bundesliga

20:00
Johan Boskamp wordt niet wild van Anderlecht: "En hopelijk beter gedrag dan die Genkse mafketels"

Johan Boskamp wordt niet wild van Anderlecht: "En hopelijk beter gedrag dan die Genkse mafketels"

18:30
🎥 Senne Lammens maakt zijn debuut bij Manchester United: dit is hoe het verliep

🎥 Senne Lammens maakt zijn debuut bij Manchester United: dit is hoe het verliep

19:00
'Antwerp speelt volgende zomer sterkhouder met zwaar contract transfervrij kwijt'

'Antwerp speelt volgende zomer sterkhouder met zwaar contract transfervrij kwijt'

18:00
3
"Dan maakt hij er twintig dit seizoen": wie wordt topschutter in JPL?

"Dan maakt hij er twintig dit seizoen": wie wordt topschutter in JPL?

17:00
1
Wie wordt de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht? 'Drie pistes op tafel, ook richting ... Lukaku'

Wie wordt de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht? 'Drie pistes op tafel, ook richting ... Lukaku'

17:30
Slag om Vlaanderen in de CPL: Club NXT krijgt pak slaag van Jong KAA Gent

Slag om Vlaanderen in de CPL: Club NXT krijgt pak slaag van Jong KAA Gent

18:15
Killian Sardella laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Anderlecht - Standard

Killian Sardella laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Anderlecht - Standard

16:30
Brecht Dejaegere beleefde onlangs de moeilijkste periode van zijn leven: "Elke ochtend dacht ik eraan"

Brecht Dejaegere beleefde onlangs de moeilijkste periode van zijn leven: "Elke ochtend dacht ik eraan"

17:15
KRC Genk haalt amper 4 op 18 in eigen huis: Fink weet waar het aan ligt

KRC Genk haalt amper 4 op 18 in eigen huis: Fink weet waar het aan ligt

16:00
Waarom het bij Club NXT dit seizoen heel wat minder goed loopt

Waarom het bij Club NXT dit seizoen heel wat minder goed loopt

16:10
1
SK Beveren krijgt KV Kortrijk over de vloer in absolute topper: "Daar laten we ons niet door afschrikken"

SK Beveren krijgt KV Kortrijk over de vloer in absolute topper: "Daar laten we ons niet door afschrikken"

16:25
4
Een blij weerzien? Fred Vanderbiest zegt wat hij geleerd heeft van Wouter Vrancken

Een blij weerzien? Fred Vanderbiest zegt wat hij geleerd heeft van Wouter Vrancken

08:00
LIVE: KVM-trainer Vanderbiest overtuigde zijn sceptici, hoe loopt de hereniging met STVV-coach Vrancken?

LIVE: KVM-trainer Vanderbiest overtuigde zijn sceptici, hoe loopt de hereniging met STVV-coach Vrancken?

09:45
Met de tweede plek als inzet: Vanderbiest spreekt klare taal over 0 op 9 van STVV

Met de tweede plek als inzet: Vanderbiest spreekt klare taal over 0 op 9 van STVV

03/10
Absoluut toptalent Rayane Bounida zaait twijfel tussen België en Marokko

Absoluut toptalent Rayane Bounida zaait twijfel tussen België en Marokko

15:00
Manchester United alweer in crisis: Belg moet het komen oplossen

Manchester United alweer in crisis: Belg moet het komen oplossen

15:30
Johan Boskamp is wel héél streng voor Club Brugge

Johan Boskamp is wel héél streng voor Club Brugge

14:30
KRC Genk komt met duiding in situatie El Ouahdi en mist nog een sterkhouder komende weken

KRC Genk komt met duiding in situatie El Ouahdi en mist nog een sterkhouder komende weken

14:00
'Union staat al even ver als Club Brugge': belangrijke deadline voor Jan Breydel op komst

'Union staat al even ver als Club Brugge': belangrijke deadline voor Jan Breydel op komst

13:30
8
STVV-coach Wouter Vrancken trekt weer naar KV Mechelen: "Dat was ongelooflijk"

STVV-coach Wouter Vrancken trekt weer naar KV Mechelen: "Dat was ongelooflijk"

22:15
1
Moussa Ndiaye doet het verhaal van de dood van zijn 13-jarige broertje Alpha

Moussa Ndiaye doet het verhaal van de dood van zijn 13-jarige broertje Alpha

12:30
LIVE: Begint Antwerp tegen Cercle Brugge aan remonte?

LIVE: Begint Antwerp tegen Cercle Brugge aan remonte?

12:00
"Beste elftal in jaren": de selectie U21 van de Rode Duivels barst (ook dankzij Garcia) van het talent

"Beste elftal in jaren": de selectie U21 van de Rode Duivels barst (ook dankzij Garcia) van het talent

13:00
"Ik herken mezelf er wel een beetje in": Vanhaezebrouck doet opvallende bekentenis

"Ik herken mezelf er wel een beetje in": Vanhaezebrouck doet opvallende bekentenis

12:00
3
Maziz komt met duidelijke boodschap voor fans van OH Leuven

Maziz komt met duidelijke boodschap voor fans van OH Leuven

11:00
1
Eén grote bedenking bij de selectie van Axel Witsel voor de Rode Duivels

Eén grote bedenking bij de selectie van Axel Witsel voor de Rode Duivels

11:30
1
'Naam van Jean Kindermans opnieuw op tafel bij Anderlecht, exit van Olivier Renard op komst?'

'Naam van Jean Kindermans opnieuw op tafel bij Anderlecht, exit van Olivier Renard op komst?'

10:30
17
Uitspraak Disciplinair Comité: Mag Van Helden spelen tegen KV Mechelen?

Uitspraak Disciplinair Comité: Mag Van Helden spelen tegen KV Mechelen?

03/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

JVD002 JVD002 over Antwerp - Cercle Brugge: 1-0 Andreas2962 Andreas2962 over SK Beveren krijgt KV Kortrijk over de vloer in absolute topper: "Daar laten we ons niet door afschrikken" malinezer malinezer over 'Antwerp speelt volgende zomer sterkhouder met zwaar contract transfervrij kwijt' Nelvafrel Nelvafrel over Vrancken mag nu blij zijn met ref en VAR, maar 'penaltygate' is minpunt tegen KVM: "Heb het hard afgesloten" rafke pafke rafke pafke over 'Naam van Jean Kindermans opnieuw op tafel bij Anderlecht, exit van Olivier Renard op komst?' Jeroentanesy Jeroentanesy over KV Mechelen - STVV: 1-3 Kemphaan Kemphaan over "Dan maakt hij er twintig dit seizoen": wie wordt topschutter in JPL? Kellner Kellner over Eén grote bedenking bij de selectie van Axel Witsel voor de Rode Duivels patje teppers patje teppers over La Louvière - Zulte Waregem: 0-0 Andreas2962 Andreas2962 over Wat als het weer fout loopt met de supporters in Clasico? Besnik Hasi zegt waar het op staat Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved