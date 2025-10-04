Coach en sterkhouder KV Mechelen reageren totaal anders op spelleiding: refs krijgen een stevige sneer

Mag KV Mechelen dit weekend klagen over de spelleiding? De coach van Malinwa maakte er niet veel woorden aan vuil. Fredrik Hammar deed dat eigenlijk ook niet echt, maar hij maakte wel duidelijk wat hij over de refs dacht.

De Zweedse middenvelder stond nog op scherp toen hij zich na de nederlaag van KV Mechelen tegen STVV presenteerde in de mixed zone. Hij was niet in een erg spreekzame bui. "Sommige mensen maken me gek vandaag", bleef de KV-aanvoerder aanvankelijk mysterieus. "Ik wil niet in de problemen komen, ik wil er dus niet over spreken."

Daarna onderstreepte hij dan toch dat het niet ging om kritiek op ploegmaats. Hij nam de refs in het vizier, zonder dat letterlijk zo uit te spreken. "Ik zal nooit slecht spreken over mijn ploegmaats, maar er waren vier mensen op en naast het veld die niet in mijn team zaten. Over wat zij deden, kan ik beter niet spreken. Heb je het begrepen?"



Vanderbiest blijft rustig na penalty's voor tegenstander

Ja, de boodschap is aangekomen. KV Mechelen had vooral reden om misnoegd te zijn over de tweede strafschop van STVV. Diouf kreeg de bal van heel erg dichtbij tegen de arm gekopt. Na een VAR-tussenkomst ging de bal toch op de stip. Fred Vanderbiest maakte zich in tegenstelling tot zijn aanvoerder niet druk ten opzichte van de leiding.

🫵 | STVV krijgt z’n tweede strafschop van de middag. ✋📺 #KVMSTV pic.twitter.com/Ze9BbaRbhr — DAZN België (@DAZN_BENL) October 4, 2025

"Dat is een zaak die je nooit kunt winnen", weet de trainer ondertussen al. "In het verleden heb ik dat al dikwijls geprobeerd. Dan trek je toch altijd aan het kortste eind. Daar kun je niets aan veranderen. Ik ga die brave mens geen verwijten maken", zegt Vanderbiest over Jasper Vergoote, die aangeduid was als scheidsrechter voor deze match.

KVM-coach heeft energie nodig voor andere zaken

"Ik ga daar echt geen energie in steken", belooft Vanderbiest. "Er zijn wel andere zaken waar ik mijn energie in moet steken. We moeten naar onszelf kijken. Je moet hem geen kans geven om zo'n zaken te fluiten", is de boodschap richting zijn spelers.