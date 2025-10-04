Johan Boskamp wordt niet wild van Anderlecht: "En hopelijk beter gedrag dan die Genkse mafketels"

Johan Boskamp wordt niet wild van Anderlecht: "En hopelijk beter gedrag dan die Genkse mafketels"
Zondag krijgen we nog eens een Clasico tussen Anderlecht en Standard met bezoekende supporters. Dat zou wel eens interessant kunnen worden, ook voor wat er op het veld allemaal gaat gebeuren.

RSC Anderlecht stond na negen speeldagen op een knappe vierde plaats met 15 op 27, Standard volgde op amper vier punten en kan dus ook een goede zaak doen met oog op eventueel play-off 1.

Levert Anderlecht - Standard vuurwerk op?

Bovendien is het Lotto Park voor de clash op zondagnamiddag nog eens - als vanouds? - uitverkocht. En dus is het afwachten wat we te zien zullen gaan krijgen.

Vuurwerk naast het veld? Dat hopen we te vermijden na de onlusten van twee jaar geleden. Maar toch was dat de vraag aan Johan Boskamp in de voorbeschouwing op het duel tussen beide (gewezen?) grootmachten.

Vergelijking met Genkse mafketels op Stayen

"Vuurwerk? Op het veld bedoel je? Nou... van wat Anderlecht de laatste weken heeft getoond, werd ik toch niet vrolijk", is hij heel streng voor paars-wit in Het Belang van Limburg.

"Standard heeft me vorige weekend wel aangenaam verrast tegen Club Brugge. Benieuwd of ze zondag kunnen bevestigen. Aan de sfeer zal het sowieso niet liggen. Nu maar hopen dat ze zich beter gedragen dan die Genkse mafketels op Stayen."

