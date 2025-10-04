KRC Genk komt met duiding in situatie El Ouahdi en mist nog een sterkhouder komende weken

Racing Genk moet de komende weken zonder Zakaria El Ouahdi stellen. De 23-jarige wingback raakte donderdag geblesseerd tijdens het Europa League-duel tegen Ferencváros. Hij is nu blijkbaar niet de enige die er nog een tijdje niet bij zal zijn.

KRC Genk heeft op haar webstek een volledige update gegeven over hoe het staat met een aantal geblesseerden. Zo was er uiteraard slecht nieuws over Zakaria El Ouahdi, die onder het mes moest.

Zakaria El Ouahdi meerdere weken buiten strijd

"Na een stevige beuk van Gartenmann in de Europa League wedstrijd tegen het Ferencvaros kwam Zakaria El Ouahdi ongelukkig op zijn schouder terecht. Daarbij liep hij een scheurtje in het schouderligament op", klinkt het bij KRC Genk.

"Extra onderzoeken op vrijdagochtend maakten duidelijk dat een operatie noodzakelijk is om de blessure structureel te herstellen. El Ouahdi wordt zondag geopereerd en zal meerdere weken buiten strijd zijn. De hele KRC Genk familie wenst Zaka alle steun toe tijdens zijn revalidatie."

Ook Tobias Lawal nog niet beschikbaar voor KRC Genk

"Ondertussen kwam het medisch departement ook met meer nieuws over de revalidatie van Tobias Lawal. De afgelopen week maakte onze doelman een positieve evolutie door in zijn herstel."

"Het blijft echter onzeker wanneer hij opnieuw inzetbaar is. Tijdens de volgende stap in zijn revalidatie wordt de trainingsarbeid opgedreven. Zijn reactie daarop zal bepalen wanneer hij opnieuw beschikbaar is."