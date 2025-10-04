Manchester United alweer in crisis: Belg moet het komen oplossen

Senne Lammens staat voor de eerste keer in de basis onder de kleuren van Manchester United zaterdag voor de wedstrijd tegen Sunderland. De Belgische doelman werd gerekruteerd door Manchester United op de laatste dag van de zomerse transferperiode en maakt nu zijn debuut.

"Een nieuw tijdperk bij Manchester United", schrijft de beroemde Italiaanse journalist Fabrizio Romano op zijn X-account voor de wedstrijd tussen The Mancunians en Sunderland zaterdag om 16.00 uur.

En dat is omdat voor het eerst sinds zijn aankomst op Old Trafford op de laatste dag van de transferperiode van Antwerp Senne Lammens in de basis staat!

Senne Lammens in de basis bij Manchester United

De 23-jarige keeper, geselecteerd door Rudi Garcia voor de internationale pauze in oktober, vervangt Altay Bayindir, die sinds het begin van het seizoen niet heeft kunnen overtuigen.

🚨🛑 New era for Manchester United in goal as Senne Lammens starts as GK against Sunderland after joining the club on Deadline Day. pic.twitter.com/l7RrGEQ4Yu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2025

Het is een belangrijk moment in de carrière van Lammens, die de komende weken zijn kans moet grijpen om zijn plaats onder de lat van Manchester te behouden. Hiervoor zal hij een sterke prestatie moeten neerzetten tegen Sunderland, een van de verrassingen van het begin van het seizoen in de Premier League.

Manchester United begon het seizoen met een 7 op 18 en staat amper veertiende. Ook Leandro Trossard staat in de basis bij Arsenal voor de wedstrijd tegen West Ham. Om 18.30 uur zal de kraker van de zevende speeldag Chelsea tegen Liverpool zijn.