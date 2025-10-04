SK Beveren krijgt KV Kortrijk over de vloer in absolute topper: "Daar laten we ons niet door afschrikken"

SK Beveren krijgt KV Kortrijk over de vloer in absolute topper: "Daar laten we ons niet door afschrikken"
KV Kortrijk en SK Beveren staan zondag tegenover elkaar in een topper in de Challenger Pro League. De nummers één en twee van het klassement nemen het op in het Guldensporenstadion. Een echte test voor beide titelkandidaten.

Dit weekend staat er een heel belangrijke wedstrijd op het programma in de Challenger Pro League. KV Kortrijk ontvangt zondag SK Beveren, een duel tussen de nummers één en twee.

"Je mag dit gerust een topaffiche in de Challenger Pro League noemen", stelt Beveren-middenvelder Sieben Dewaele bij Gazet van Antwerpen. "Bovendien woon ik nog altijd in de buurt van Kortrijk en heb ik er veel familie en vrienden."

Kan KV Kortrijk als eerste punten pakken tegen SK Beveren?

"Voor hen is het een korte verplaatsing naar het Guldensporenstadion. Ze zullen er zondag zeker bij zijn. Het staat buiten kijf dat Kortrijk een titelkandidaat is. We weten dat ze stevig weerwerk zullen bieden. Maar we hebben dit seizoen al veel goede en belangrijke wedstrijden gespeeld. Op dat vlak moeten we onszelf geen druk opleggen."

Beveren liet dit seizoen nog geen enkele keer punten liggen, terwijl het bovendien slechts drie tegendoelpunten slikte. "Of het een open wedstrijd wordt of eerder een tactisch gevecht, dat zal afhangen van de omstandigheden. Eén ding is zeker: iedereen wil de eerste ploeg zijn die ons punten afsnoept."

"Wij laten ons daar niet door afschrikken. We kijken vooral naar onszelf en naar hoe we match per match beter kunnen worden. Het is eigenlijk een compliment dat iedereen ons wil kloppen. Het bewijst dat we goed bezig zijn", besluit Dewaele.

Volg KV Kortrijk - SK Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (05/10).

KV Kortrijk
SK Beveren
Sieben Dewaele

