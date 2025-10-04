Zware straf van de Belgische voetbalbond voor RWDM

Vandaag trekt RWDM naar Eupen. De Molenbekenaren bereiden die wedstrijd voor met bijzonder slecht nieuws.

De afgelopen maanden waren zwaar voor de supporters van RWDM Brussels. Tussen de mislukte promotie naar 1A, het vertrek van Yannick Ferrera, de strijd rond de naamsverandering en een voorbereiding zonder trainer, is de Brusselaars weinig bespaard gebleven.

Uitgedunde kern

Op het veld wisselt de ploeg goede en slechte prestaties af. Afgelopen weekend proefden de manschappen van Frédéric Frans opnieuw van de overwinning, na drie nederlagen in vier wedstrijden. Morgen trekken ze met een uitgedunde selectie naar Eupen.

In dat opzicht zal het nieuws dat vanavond bekend raakte de situatie niet verbeteren. Volgens Belga heeft de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond RWDM een transferverbod opgelegd. De club uit het Edmond Machtensstadion zou onvoldoende bewijs hebben geleverd voor de betaling van federale en sociale schulden.

Transfer van Frederic Soelle Soelle blijft onder vuur bij de KBVB

Concreet gaat het om de betaling van de transfer van Frederic Soelle Soelle, afkomstig van KV Mechelen. Tot op heden hebben noch de Belgische Voetbalbond, noch KV Mechelen bewijs ontvangen dat het bedrag effectief werd betaald. Wat betreft de sociale bijdragen gaat het om de betaling voor augustus 2025.

Naast het transferverbod mag RWDM ook twee spelers minder (exclusief U21) inschrijven in de A-kern. Bovendien kreeg de club een boete van 1750 euro.