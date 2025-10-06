Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt

Carlos Forbs was opnieuw belangrijk voor Club Brugge, de Portugees kroonde zich tot matchwinnaar tegen Union. Toch zien ze bij blauw-zwart nog werkpunten bij Forbs

Na een seizoen zonder doelpunten en assists bij Ajax en Wolverhampton zit Carlos Forbs na veertien wedstrijden bij Club Brugge aan drie doelpunten en drie assists. Met zijn doelpunt tegen Union was Forbs ook de matchwinnaar.

De Portugees lokte ook nog een penalty uit, maar die werd teruggedraaid door de VAR voor buitenspel van Forbs. De laatste weken gaat het ook steeds beter met Forbs, in zijn laatste zes wedstrijden scoorde hij twee keer en gaf hij twee assists.



Lees ook... 🎥 Aanvallende opstelling met Vermant én Tresoldi: ontevreden Hayen legt zijn mislukte plan uit

Brandon Mechele noemde wel nog een opvallend verbeterpunt voor Forbs. "Hij moet meer op doel trappen. Hij probeert altijd een actie te maken, terwijl hij meer de een-op-een moet durven zoeken. Maar hij is nog jong, hij kan nog veel progressie maken."

Welke verbeterpunten ziet Hayen bij Forbs?

"Het is een jongen die we vanaf dag één vertrouwen gegeven hebben en hij is ook iemand die snel de dingen wil oppikken. Als je kan scoren, zoals in de voorronde van de Champions League, zorgt dat ook voor een boost van het vertrouwen", zei Nicky Hayen op zijn persconferentie.

"Er zijn echter nog dingen die beter kunnen. Hij komt heel graag naar binnen, terwijl hij net iets onvoorspelbaarder moet worden door buitenom te gaan. Want hij heeft de snelheid om dat te doen. Dat moet nog bijgeschaafd worden."

"Ook op verdedigend vlak kan hij nog stappen zetten. Maar we hebben altijd gezegd dat we nieuwkomers tijd geven om aan te passen en dat doet hij op dit moment redelijk goed", besloot Hayen nog.