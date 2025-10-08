Analyse Hoever kan KAA Gent dit seizoen écht raken?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
1 reacties
Hoever kan KAA Gent dit seizoen écht raken?
Foto: © photonews
Steeds meer lachende gezichten bij KAA Gent. Ook tegen Sporting Charleroi werd gewonnen en zo heeft Ivan Leko stilaan iets op poten gezet bij De Buffalo's. Wat gaat dat de komende weken en maanden opleveren? Dat is dé hamvraag.

Vorig seizoen haalde KAA Gent onder Wouter Vrancken en daarna Danijel Milicevic voor het eerst in elf jaar géén Europees voetbal. De Champions' Play-offs werden een toonbeeld van hoe het vooral niet moet.

Dit seizoen zit er (dankzij Ivan Leko?!) opnieuw veel meer vuur in de ploeg. En nu de zomertransfers stilaan gerodeerd raken en ook hun impact hebben op het team, levert dat ook punten op.

KAA Gent met 17 op 30 helemaal mee met de toppers

Na een ietwat mindere opening met 5 op 15 is de vlam stilaan in de pijp aan het raken. Tegen Club Brugge werd dat vijfde punt in minuut 97 gehaald, daarna volgden zeges tegen Antwerp, Dender, Cercle Brugge en Charleroi - de nederlaag in de inhaalmatch tegen Anderlecht was pijnlijk en onnodig.

Met 17 op 30 staat paars-wit echter wel al opnieuw tussen de mensen en staat het ook stevig in de top-6 voorlopig. En dus is de vraag stilaan hoe hoog Gent mag mikken. Ivan Leko blijft rustig en wil niet te hoog van de toren blazen.

Ivan Leko blijft nederig en kalm bij de situatie van KAA Gent

"We missen misschien een paar punten door de transferperiode, maar ik blijf nederig en kalm. Er is nog veel te doen in het bouwen van het team. Dit is een goede stap, maar niet meer dan dat", klonk het na de zege tegen Charleroi.

"Na de gelijkmaker kroop er stress in de ploeg en dan zie je dat we nog aan het groeien zijn. We zochten de stabiliteit en die vonden we in de tweede helft." Er zijn dus nog werkpunten, maar het lijkt stilaan toch de goede kant op te gaan voor De Buffalo's.

1 reacties
