Jan-Carlo Simic (ex-Anderlecht) en Mahamadou Doumbia (ex-Antwerp) krijgen oude JPL-bekende als coach

Al-Ittihad heeft woensdag officieel Sergio Conceiçao aangesteld als nieuwe coach. De Portugees volgt Laurent Blanc op bij de Saoedische landskampioen. Conceiçao zat sinds het einde van het afgelopen seizoen zonder club, na zijn korte passage bij AC Milan.

Bij de Italiaanse grootmacht was Conceiçao slechts enkele maanden actief. Hij nam in december vorig jaar het stokje over van Paulo Fonseca, won de Italiaanse Supercup in zijn eerste twee wedstrijden, maar kon de sterke start niet doortrekken. Milan eindigde achtste in de Serie A en miste zo de Europese tickets.

Conceiçao bouwde een indrukwekkende staat van dienst op bij clubs als FC Porto, Nantes, Vitória Guimarães en Braga. Begin dit jaar stond hij zelfs dicht bij een aanstelling als Belgisch bondscoach, maar hij koos uiteindelijk voor Milan.

Als speler was Conceiçao actief bij onder meer Porto, Lazio, Inter en Standard. Bij de Luikenaars stond hij tussen 2004 en 2007 op het veld. Hij beëindigde zijn spelerscarrière in 2009 bij PAOK Saloniki en startte in 2010 als assistent bij Standard.

Derde plaats niet genoeg voor Laurent Blanc

Bij Al-Ittihad neemt Conceiçao de fakkel over van Laurent Blanc, die eind vorige maand werd ontslagen. Blanc had vorig seizoen nog de landstitel en de beker gewonnen, maar kende een moeizame start van het nieuwe seizoen.

Het team verloor de Supercup van Al-Nassr, pakte 0 op 6 in de Aziatische Champions League en staat momenteel met 9 op 12 slechts derde in de nationale competitie. Conceiçao krijgt nu de opdracht het tij te keren en de Saoedische topclub terug naar de topposities te leiden.

