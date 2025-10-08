Vertrekt hij binnenkort bij Kameroen? Marc Brys kan voor nieuw opvallend avontuur kiezen

Marc Brys, nog altijd bondscoach van Kameroen, krijgt interesse uit de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. Zal hij binnenkort vertrekken?

Marc Brys is nog altijd bondscoach van Kameroen. Dat is al een prestatie op zich, gezien de slechte relatie met Samuel Eto'o en alle miserie die daar bij komt kijken.

Eind juli werd het nieuws verspreid dat Brys zijn ontslag had ingediend, wat later niet waar bleek te zijn. Sindsdien is het stil gebleven rond de Belgische trainer.

Vertrekt Marc Brys binnenkort bij Kameroen?

Maar daar komt nu verandering in. Het Nieuwsblad schrijft namelijk dat Brys op interesse kan rekenen van clubs uit de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië.

Op financieel vlak zou het uiteraard een goede zaak zijn. Verder zou hij bij een andere club niet meer met Eto'o te maken moeten hebben. De voormalige aanvaller wordt verdacht van fraude en het verduisteren van geld, maar zit voorlopig nog steeds bij de nationale ploeg.

Kameroen werkt nog twee WK-kwalificatiematchen af deze interlandperiode. Kaapverdië lijkt groepswinnaar te gaan worden, dus zal Brys eerder hopen dat hij bij de beste tweedes zit... Om nadien te vertrekken?