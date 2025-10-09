Voormalige STVV- en OHL-speler breekt nek tijdens competitiewedstrijd en moet verlamming vrezen

De voormalige STVV-speler Samuel Asamoah is zwaar geblesseerd geraakt in China. Na een harde duw botste hij met zijn hoofd tegen een reclamebord en brak zijn nek. Zijn club vreest nu voor een verlamming.

Kent u Samuel Asamoah nog? De Togolees, die geboren werd in Ghana, speelde het grootste deel van zijn carrière in België. Hij is bij ons vooral bekend van zijn periode bij STVV, maar was hier ook actief bij KAS Eupen en OH Leuven.

Momenteel speelt hij in de Chinese tweede klasse bij Guanxi Pingguo. Vorig weekend liep het tijdens een competitiewedstrijd helemaal fout voor Asamoah.

Asamoah moet vrezen voor verlamming na botsing met reclamebord

Na een ferme duw van een tegenstander viel hij op een reclamebord, met zijn hoofd. Meteen werd duidelijk dat het serieus was, waarna Asamoah werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Hij brak zijn nek tijdens het incident. Zijn club gaf in een statement ook al mee dat er vrees is voor een verlamming.

"Hij loopt het risico op ernstige dwarslaesie en zal alle resterende wedstrijden van dit seizoen missen. Zijn carrière kan ook ernstig worden beïnvloed. De voortgang van zijn herstel zal worden bekendgemaakt na verdere onderzoeken", laat zijn club weten.