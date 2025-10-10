'Engelse topclub denkt aan Zeno Debast'

'Engelse topclub denkt aan Zeno Debast'

Zeno Debast maakt indruk bij Sporting CP en wekt de interesse van Liverpool. De Engelse topclub zou de Rode Duivel pas proberen te halen als een transfer van Marc Guehi niet lukt, meldt Record Portugal.

Liverpool zou interesse tonen in Zeno Debast. Maar zijn eventuele komst hangt echter af van minstens één voorwaarde: enkel als de Engelse club er niet in slaagt Marc Guehi vast te leggen, zo meldt Record. Daarbij wordt benadrukt dat ook andere opties op tafel liggen.

De aanvoerder van Crystal Palace heeft momenteel nog een contract bij de Eagles tot juni 2026. Een transfervrije komst zou dus enkel mogelijk zijn als hij zijn contract niet verlengt.

Wat de ex-Anderlecht-speler betreft: hij ligt nog vast tot juni 2029 bij Sporting CP. Voor een overstap komende zomer zouden er slechts twee mogelijkheden zijn: een definitieve transfer of een uitleenbeurt.

Geschat op 30 miljoen euro

Volgens Transfermarkt wordt de marktwaarde van de Rode Duivel momenteel geschat op 30 miljoen euro. Hij maakt indruk in Portugal en is een vaste waarde bij zijn club.

Tot dusver speelde hij dit seizoen elf wedstrijden in alle competities. In de competitie stond hij telkens in de basis, behalve op de openingsspeeldag. Dat toont het vertrouwen dat coach Rui Borges in hem heeft.

