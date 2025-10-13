De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel

De Duivels staan vanavond onder druk in Cardiff. Wales kan rekenen op een zekere rijkdom in het aanvallende gedeelte.

Brennan Johnson (twee jaar geleden voor 55 miljoen gekocht door Tottenham), Harry Wilson (26 goals en 38 assists sinds zijn definitieve vertrek bij Liverpool in 2021), Kieffer Moore (135 carrièredoelpunten): Craig Bellamy heeft enkele zekerheden in zijn aanvalslinie. Maar achter deze aanvallers met indrukwekkende cijfers staat er een kleine blonde speler die de Duivels goed in de gaten zullen moeten houden. David Brooks startte in de laatste twee wedstrijden van de Welshe selectie. Het is pas de tweede keer sinds 2018 dat dit hem overkomt. En dat is al een grote overwinning.

Zeven jaar geleden, toen Brooks zich voor het eerst liet zien in de Premier League, werd hij gezien als de spil van de Welshe selectie. Zijn debuut in de Engelse competitie was opvallend: hij vertrok naar Sheffield United voor meer dan 11 miljoen euro en paste zich direct aan. Hij werd geplaatst in het hart van het spel door Eddie Howe en onderscheidde hij zich met een buitengewone spelintelligentie.

De in Warrington geboren Brooks hoeft niet vaak te dribbelen of te versnellen om het verschil te maken. Wanneer hij zich tussen de linies vrijloopt, weet Brooks al welke ruimte hij gaat benutten. Hij werd onmiddellijk de spelmaker van het team en zette zijn visitekaartje neer bij een 4-0 overwinning tegen het Chelsea van Maurizio Sarri, waarbij hij een doelpunt scoorde en een assist gaf.

Brooks, die tien jaar lang werd opgeleid bij Manchester City, sloot zijn eerste seizoen bij The Cherries af met 7 doelpunten en 5 assists in 30 wedstrijden. Hiermee werd hij genomineerd voor de PFA Young Player of the Year award naast jonge talenten zoals Raheem Sterling, Bernardo Silva en Marcus Rashford. Maar na zijn succes begon de pech zijn carrière te beïnvloeden.





In zijn tweede seizoen in de Premier League zorgt een enkelblessure ervoor dat hij vanaf juli tot eind maart van het veld blijft. Bij zijn terugkeer is het team al bijna gedegradeerd naar The Championship. Maar dat is niet het ergste. Na een seizoen met 5 doelpunten en 7 assists in de Engelse tweede divisie, wordt hij opnieuw op brute wijze gestopt.

In oktober 2021 wordt bij hem een Hodgkin-lymfoom stadium twee gediagnosticeerd. Deze vorm van kanker werd ontdekt tijdens een onderzoek dat de Welshe medische staf hem had aangeraden. De begeleiding van de selectie maakte zich zorgen toen ze zagen dat hij na elke training achteruitging. "Ik kwam thuis en viel plotseling urenlang in slaap. Daarna werd ik wakker, at wat, en was ik weer uitgeput. Ik probeerde gewoon door te gaan en deze beproeving te overwinnen zonder te beseffen dat er iets niet goed was", herinnert hij zich voor The Times.

David Brooks komt van ver terug

De diagnose was uiteraard een schok voor iedereen. Brooks onderging maanden van chemotherapie. In mei 2022 werd zijn inspanning beloond: de kanker was weg. Bijna een jaar later speelde hij weer voor Bournemouth. Hoewel het logisch is dat hij niet meer zoals voorheen kan spelen na de ziekte, is dit de grootste overwinning van zijn carrière.

Afgelopen seizoen moest de speler zich vaak tevredenstellen met invalbeurten in de Premier League. De laatste weken zijn bemoedigend: inmiddels is hij 28 jaar oud, maar David Brooks begon in zes van de zeven Premier League-wedstrijden en kreeg zelfs de aanvoerdersband om. De nationale ploeg is ook een mooie gelegenheid voor hem om zijn vorm terug te vinden. Craig Bellamy is hem op die manier dankbaar voor de late, maar kostbare gelijkmaker in Noord-Macedonië in maart.

Hoewel hij mogelijk een van de veranderingen is die Bellamy zal doorvoeren na de 3-0 nederlaag tegen Engeland, zou Brooks de Rode Duivels vanavond nog wel eens flink bezig kunnen houden als hij speelt.