Knappe overwinning: Belgische beloften bevestigen richting EK

De Rode Duivels pakten 6 op 6 tegen Noord-Macedonië en Wales en zijn zo bijna zeker van het WK 2026 in Noord-Amerika. Voor de Jonge Duivels U21 is er ook een eerste stap gezet richting EK 2027.

Het EK 2027 zal worden gespeeld in Servië en Albanië. Veertien andere landen kunnen zich daarvoor plaatsen. En dus is het aan de Rode Duivels U21 om zoveel mogelijk punten te vergaren.

Rode Duivels U21 winnen in Westerlo op dinsdagavond

Na zuur puntenverlies tegen Wit-Rusland werd afgelopen weekend met 0-7 gewonnen in Wales, waardoor de Belgen nu samen met Denemarken en Oostenrijk aan de leiding staan met 4 op 6. Met oog op de groepswinst was het alle hens aan dek tegen Denemarken.

Lange tijd was het een vrij gesloten wedstrijd met een 0-0 gelijkspel als mogelijke einduitslag. Tot plots de 1-0 toch tegen de touwen ging via Norman Bassette.

Panenka zorgt voor het verschil in België - Denemarken

Tot de laatste minuten bleef het spannend, maar in het slot van de wedstrijd kregen de Belgische beloften nog een strafschop.

Stassin deed de boeken dicht met een heerlijke Panenka. Met de 2-0 zege komt België met 7 op 9 bovenaan, want Oostenrijk liet zich in eigen huis verrassen tegen Wales: 0-2.

Norman Bassette

