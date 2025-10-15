🎥 Als eerste Belg geplaatst voor het WK: Hugo Broos viert kwalificatie met Zuid-Afrika

Mooie beelden werden gedeeld op sociale media na de kwalificatie van Zuid-Afrika voor het WK 2026. Hugo Broos is dus op deze manier dus de eerste Belg die naar het Wereldkampioenschap mag.

De Bafana Bafana hebben hun ticket voor het WK dinsdag veiliggesteld na een 3-0 overwinning tegen Rwanda. Ondanks een straf van drie punten voor het laten spelen van een geschorste speler tegen Lesotho, eindigt de natie als eerste in hun groep.

Een echte prestatie voor het land, dat zich sinds 2010 niet meer had gekwalificeerd voor een WK. Destijds hoefde Zuid-Afrika zich niet te kwalificeren, aangezien het het gastland was.

De Belgische coach van het Afrikaanse team, Hugo Broos, was uiteraard zeer verheugd na het laatste fluitsignaal. Op beelden die op sociale media werden gedeeld, is de coach te zien terwijl hij juicht.

In de kleedkamer droegen de spelers zelfs een klein liedje aan hem op: "Hugo, hey Hugo", zongen ze in koor terwijl ze sprongen en hem besproeiden.

Eerste Belgische coach die zich kwalificeert voor een WK met een ander land

Hugo Broos traint Zuid-Afrika sinds mei 2021. De 73-jarige man maakt zich nu klaar om waarschijnlijk een van de mooiste hoofdstukken van zijn carrière als coach te beleven. De voormalige Rode Duivel zal de eerste Belgische coach zijn die een buitenlandse natie coacht tijdens een WK.