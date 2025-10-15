HO Kalken, Beerschot, STVV, Zulte Waregem, Kortrijk, ... WK 2026

Gregory De Grauwe deed ervaring op bij heel wat Belgische teams. Volgend jaar gaat hij echter de droom meemaken, want hij heeft zich weten te plaatsen voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Op doelsaldo leek het een uitgemaakte zaak, maar de laatste speeldag moest nog voor mathematische zekerheid zorgen voor Ghana om het WK te halen. De kloof met de tegenstand was al drie punten voor de laatste wedstrijd en dat werden er met dank aan Mali zelfs zes.

Ghana met een Belg naar het WK 2026

Ghana zelf won met 1-0 van de Comoren en zo mocht het WK-ticket geboekt worden. En dat is ook goed nieuws voor een Belg, want die mag normaliter mee naar het WK.

De 42-jarige Gregory De Grauwe is de video-analist van de Ghanese nationale ploeg. Hij is sinds 2023 ook actief in dezelfde rol bij KV Kortrijk.

In het verleden was hij onder meer actief bij Beerschot, STVV en Zulte Waregem. Hij had ook andere rollen in het voetbal.

Zo was hij jeugdscout bij Lokeren, trainer van TK Meldert en assistent-trainer bij KAV Dendermonde en HO Kalken. Die laatste ploeg speelt ondertussen in de Tweede Amateurklasse en is zijn gewezen assistent duidelijk nog niet vergeten.