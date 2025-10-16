KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

Op 30 oktober staat voor KV Kortrijk een belangrijke confrontatie gepland in de Beker van België. De ploeg neemt het in het Jan Breydelstadion op tegen Cercle Brugge. Middenvelder Lennard Hens benadrukt het belang van deze wedstrijd, ondanks de focus op de competitie.

Lennard Hens verwijst naar eerdere ervaringen in het bekertoernooi als motivatie. “Dat kan elk jaar superplezant zijn. Als je wat kan groeien”, stelt hij bij de Krant van West-Vlaanderen. Hij haalt een moment aan uit zijn periode bij Dender. “Wat ik me herinner was dat we met Dender vanuit eerste amateurklasse in Standard mochten gaan voetballen. Dat is dan een wauw-match.”

Ervaring als troef

De middenvelder wijst op de ervaring binnen de huidige kern van KV Kortrijk. “In onze kern zitten jongens als een Brecht Dejaegere, Gilles Ruyssen, Thierry Ambrose, die speelden allemaal al in 1A.” Volgens Hens zorgt die ervaring voor een realistische kijk op de prioriteiten. “We zitten met genoeg ervaring in deze kern, waardoor we beseffen dat de focus op de competitie ligt.”

Toch sluit hij niet uit dat een goed resultaat in de beker nieuwe perspectieven opent. “Maar stel dat we met KVK nu een ronde verder zouden geraken, dan wordt het interessant”, klinkt het.

Boost

De wedstrijd tegen Cercle Brugge wordt op verplaatsing gespeeld, wat de opdracht voor Kortrijk niet eenvoudiger maakt. Toch ziet Hens mogelijkheden, mede dankzij de aanwezigheid van spelers met eersteklasse-ervaring.

De Beker van België biedt voor clubs uit de Challenger Pro League een kans om zich te meten met eersteklassers. Voor KV Kortrijk kan een overwinning in Brugge een boost betekenen in een drukke maand oktober. Alle wedstrijden in de volgende bekerronde kan je hier nalezen.