Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

Na een interlandbreak en twee nederlagen in de competitie, blikt Standard-aanvoerder Marlon Fossey terug op enkele recente incidenten. Daarbij gaat hij in op zijn uitsluiting tegen Club Brugge, de rol van arbitrage en de impact op het team.

Fossey kreeg een rode kaart na een duel met Christos Tzolis in de wedstrijd tegen Club Brugge. “Het was gewoon een inschattingsfout van mijn kant”, stelt hij in La Dernière Heure. “Ik ben eerlijk: het was een gevaarlijke actie maar absoluut niet met de bedoeling om de tegenstander te blesseren. Ik heb uit die fase geleerd.”

Uitdagen

Over de herhaalde confrontaties met Tzolis, zowel vorig seizoen in Jan Breydel als recent in Sclessin, blijft Fossey nuchter. “Nee nee, er is niets persoonlijks tussen ons”, zegt hij. “Dat hoort bij voetbal, dat gebeurt… Het was een wedstrijd met veel intensiteit en emoties. Trouwens, ik daag graag spelers als hij uit.”

De week na zijn uitsluiting volgde een incident waarbij Nilson Angulo geen rode kaart kreeg na een trap op Marco Ilaimaharitra. Fossey ziet verschillen in timing. “Als mijn hoge voet eerder in de wedstrijd was gebeurd, weet ik niet zeker of het rood was geweest. En als Angulo zijn trap later had gegeven, was het waarschijnlijk wél rood geweest.” Hij besluit: “Ik wil dat niet als excuus gebruiken, noch zeggen dat de arbitrage te veel invloed heeft op onze prestaties.”

Impact van regels en incident Homawoo

Sinds kort mag enkel de aanvoerder met de scheidsrechter communiceren. Fossey ziet voordelen, maar ook beperkingen. “Het voorkomt bijvoorbeeld dat tien of vijftien spelers tegelijk roepen rond de scheidsrechter. Maar communiceren met de ref is niet altijd eenvoudig, zelfs niet voor de kapitein.”

Over de recente blessure van ploeggenoot Josué Homawoo is Fossey duidelijk. “Dat moment heeft ons dichter bij elkaar gebracht”, stelt hij. “Dat gebeurt altijd wanneer een groep iets moeilijks of ongewoons meemaakt en dat samen doorkomt. Het heeft ons vooral doen beseffen dat alles snel kan omslaan.”

De Luikse ploeg blijft ondanks de recente tegenslagen gefocust op het collectief. Fossey benadrukt dat de groep zich niet laat leiden door frustratie, maar zich verenigt rond gedeelde ervaringen.