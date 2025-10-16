Weigering Anderlecht rond De Cat is ook klap voor nieuwkomer: hij verdwijnt stilaan uit beeld

Anderlecht wil Nathan De Cat niet naar het WK U17 laten vertrekken, wat binnen de KBVB op zeer veel onbegrip kan rekenen. De 17-jarige middenvelder is echter onmisbaar geworden voor paars-wit, oordelen ze in Neerpede. Een beslissing die ook bij een andere middenvelder hard zal aankomen.

Besnik Hasi is van een duidelijke 4-3-3 overgestapt naar een meer fluïde opstelling met drie verdedigers en één echt verdedigende middenvelder. Die verdedigende middenvelder is Nathan De Cat terwijl hij eerder dit seizoen meer als acht speelde.

Llansana is het grootste slachtoffer van de doorbraak van De Cat

Hasi vond het toen nog te risicovol om de tiener als enige de verantwoordelijkheid te geven om voor de defensie te staan. Hij bleef in een rol die hem beschermde, terwijl hij tegelijkertijd de jonge speler de kans gaf zich aan te passen aan het niveau van het eerste elftal.

Maar De Cat kon hem al snel overtuigen, vooral omdat hij als eerste opbouwende pion kan fungeren daar. Naast De Cat kwam Nathan Saliba te staan, die dan weer voor meer aanvallende impulsen met de bal aan de voet kon zorgen.

Wie is daar het grootste slachtoffer van geworden? Wel, Enrick Llansana uiteraard. De Nederlander met Spaanse roots leek bij het seizoensbegin een zekerheid voor de basis. Hij zou er niet meer uitgaan, werd voorspeld. Dat was echter van korte duur.

Llansana heeft niet de kwaliteiten van De Cat

Llansana had wellicht gehoopt dat De Cat enkele weken zou vertrekken om zich weer te kunnen profileren, maar dat Anderlecht hem niet wil laten gaan, is alvast een signaal dat ze minder vertrouwen hebben in Llansana. Dat is vooral omdat de 24-jarige vooral een breker is en geen man die lange crosses gaat versturen of veel risico in zijn spel gaat leggen.

Voor Besnik Hasi wordt het vooral zaak om die situatie nu goed te managen, zodat Llansana klaar blijft als het nodig zou zijn. De laatste drie matchen speelde hij immers maar 25 minuten. Een heel verschil met de 500 die hij er speelde in de eerste 7 matchen.