📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler

Standard en Antwerp openden speeldag 11 in de Jupiler Pro League. En dat leverde meteen heel wat spektakel en drama op. Niet in het minst naast het veld, want ook daar gingen de poppen helemaal aan het dansen.

Er gebeurde al heel wat in de eerste helft van de wedstrijd tussen Standard en Antwerp. Er was een rode kaart voor Abid en ook de supporters van Standard roerden zich meermaals.

Duw aan Somers, bier op het veld, ...

Bij een inworp voor Antwerp hing Thibo Somers ietwat tegen de boarding om een lange inworp te gaan proberen. Op dat moment werd hij geduwd door een Standard-supporter.

Daarna wilde Somers verhaal halen, waarop een steward tussenbeide moest komen. Er waren de nodige verwensingen aan het adres van Somers, later ook aan andere spelers van Antwerp.

Er werd met bier gegooid, er werden gebaren gemaakt en verwensingen geroepen. "Gebruik je verstand als je het hebt", liet ook Peter Vandenbempt zich meteen ontvallen tijdens de live-uitzending.

Ook de fans waren zeer duidelijk op de sociale media. Wat ze zagen gebeuren op het veld van Sclessin was voor hen absoluut niet mooi.

Kunnen we afspreken dat supporters met hun poten van spelers blijven?! #staant — Moorske 🇺🇦🇮🇱 (@Moorske86) October 17, 2025

Peter is weer geweldig bezig. "Gebruik je verstand als het erin zit" #staant — Moorske 🇺🇦🇮🇱 (@Moorske86) October 17, 2025