Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

Anderlecht besloot om Nathan De Cat niet naar het WK U17 te laten vertrekken met de nationale ploeg. De club wil hem behouden tijdens deze drukke periode, tot ongenoegen van de KBVB. De Cat wou wél graag gaan, maar begrijpt de keuze.

Anderlecht heeft onlangs een zeer grote beslissing moeten nemen. Paars-wit heeft Nathan De Cat verboden om naar het WK U17 te gaan met de nationale ploeg.

Er werd veel over gepraat, maar nu liet ook Besnik Hasi zich uit over de situatie. "De beslissing om hem hier te houden is genomen door de club", wil de Anderlecht-coach duidelijk maken.

Nathan De Cat wou zelf graag naar het WK U17

"We hebben ook met de speler gesproken. Nathan wou wel gaan, maar hij begrijpt ook het standpunt van de club. Zijn ingesteldheid blijft hetzelfde, hij was op training gemotiveerd zoals gewoonlijk", gaat Hasi verder.

Er zijn argumenten om hem naar het WK te laten en argumenten om hem hier te houden, maar dit benadrukt toch nog eens hoe belangrijk De Cat al is voor Anderlecht. En dat voor een 17-jarige.





Alleen is de KBVB niet blij met de houding van Anderlecht. Daar wil Vincent Mannaert de nadruk leggen op winnen, ook bij de jeugdploegen.