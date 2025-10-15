Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht'

Anderlecht besliste om Nathan De Cat niet af te staan voor het WK U17 in Qatar. De club wil hem behouden voor de competitie, maar die keuze zorgt voor verdeeldheid: sommigen begrijpen het, anderen vinden het onsportief. De KBVB is alvast niet te spreken over de beslissing.

Anderlecht moest onlangs een heel moeilijke beslissing nemen over Nathan De Cat. De club kon hem naar het WK U17 in Qatar laten gaan.

Maar uiteindelijk besliste paars-wit om hem te houden. Als De Cat met de nationale ploeg mee richting Qatar trok, was Anderlecht hem een tijdje kwijt in de competitie.

En dat wou de club niet, dus geen WK voor De Cat. Anderlecht krijgt veel kritiek vanwege deze beslissing, terwijl de club ook op begrip kan rekenen. Voor beide kanten zijn er argumenten.

De KBVB is niet blij met wat Anderlecht deed

Wat wel zeker is, is dat de KBVB er niet gelukkig van wordt. Het Laatste Nieuws weet dat de bond weinig begrip kan opbrengen voor het feit dat De Cat op zo'n belangrijk moment niet voor zijn land mag spelen.

Vincent Mannaert zou namelijk serieus de nadruk leggen op het creëren van een winnaarsmentaliteit. De jeugdploegen van de Duivels waren meer aan het opleiden dan winnen, en dat moest veranderen. We zagen het al tijdens deze interlandperiode, waarbij de U17 en U21 het perfect deden. Alleen rekent de bond nu op de steun van de Belgische clubs.