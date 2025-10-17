De bestbetaalde voetballers ter wereld: 40-jarige Ronaldo nog altijd op één, verrassing op nummer 10

Lamine Yamal mag dan pas 18 jaar zijn, toch staat hij al in de financiële top van het wereldvoetbal. De jonge flankaanvaller van Barcelona prijkt op de tiende plaats van de best betaalde spelers, volgens het zakenmagazine Forbes. Cristiano Ronaldo blijft ongenaakbaar op de eerste plek.

Ronaldo, inmiddels 40, verdient met 263 miljoen euro nog altijd het meest van alle voetballers. Een groot deel van dat inkomen komt door zijn contractverlenging bij het Saudische Al-Nassr tot 2026. Daarmee mag de aanvaller zich de allereerste voetbalmiljardair noemen.

Op de tweede plaats staat zijn eeuwige rivaal Lionel Messi, die 122 miljoen euro binnenhaalt. De 38-jarige ster van Inter Miami haalt vooral inkomsten uit sponsorcontracten met onder meer Adidas, Lay’s en Mastercard.

Karim Benzema volgt op de derde plek met 98 miljoen euro, dankzij zijn overstap naar Al-Ittihad. De top vijf wordt afgesloten door Kylian Mbappé (90 miljoen euro) en Erling Haaland (76 miljoen euro), die beiden ook tot de absolute wereldtop behoren.

Lamine Yamal al een grootverdiener

De grote verrassing in de lijst is echter Lamine Yamal. Met zijn 18 jaar is hij de jongste speler ooit die in de top 10 staat. Vorig seizoen scoorde hij 18 goals en gaf hij 25 assists voor Barcelona, wat hem een nieuw contract tot 2031 opleverde. Daarnaast verdiende hij dit jaar 40 miljoen euro, mede dankzij sponsorcontracten met Beats by Dre, Adidas, Konami en Powerade.

Yamal laat zien dat talent en commercieel succes hand in hand kunnen gaan, en dat zijn toekomst bij Barcelona er financieel en sportief rooskleurig uitziet. Hieronder de top 10 van best betaalde voetballers in 2025:

Best betaalde voetballers in 2025

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – € 263 miljoen

Lionel Messi (Inter Miami) – € 122 miljoen

Karim Benzema (Al-Ittihad) – € 98 miljoen

Kylian Mbappé (Real Madrid) – € 90 miljoen

Erling Haaland (Manchester City) – € 76 miljoen

Vinícius Jr (Real Madrid) – € 57 miljoen

Mohamed Salah (Liverpool) – € 52 miljoen

Sadio Mané (Al-Nassr) – € 51 miljoen

Jude Bellingham (Real Madrid) – € 41 miljoen

Lamine Yamal (Barcelona) – € 40 miljoen