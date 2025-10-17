Michiel Jonckheere uit zich lovend over tegenstander: "Beste van de reeks"

KV Kortrijk wil komend weekend tegen Jong Gent opnieuw aanknopen met de zege. Voorafgaand aan die partij had coach Michiel Jonckheere lovende woorden voor de promovendus in de Challenger Pro League.

Voor de interlandpauze ging KV Kortrijk met 1-3 de boot in tegen de nog ongeslagen leider SK Beveren. Dat willen ze graag rechtzetten tegen Jong Gent. Kortrijk trekt op zaterdag naar de Planet Group Arena.

Het beloftenteam van KAA Gent laat dit seizoen mooie dingen zien in de Challenger Pro League. En dat is ook Jonckheere niet ontgaan. De trainer van Kortrijk gooide op zijn persconferentie vooraf met bloemetjes naar de tegenstander van zaterdag.

Beste U23-ploeg van de reeks

“Jong Gent is de beste U23-ploeg van de reeks. Dat zeg ik niet op basis van hun rangschikking maar op basis van wat ik van hen al heb gezien. Ze spelen haast positieloos, doen het heel intensief en lopen extreem veel rond. Aan de bal hebben ze heel veel kwaliteit”, aldus Jonckheere op de website van KVK.

“We weten dat we soms achter de bal aan zullen moeten lopen, maar dat biedt ook eigen mogelijkheden. Die zullen we moeten benutten”, gaat Jonckheere verder.





Kortrijk zal ook met gezonde interesse kijken naar het vrijdagavond duel tussen Beerschot en SK Beveren. Zij kijken elkaar in de ogen in wat de topper van speeldag 10 is in de Challenger Pro League.