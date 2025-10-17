Rik De Mil onthult de waarheid over interesse van Union SG: "Ik ben heel teleurgesteld"

Rik De Mil was een van de topkandidaten om Sébastien Pocognoli op te volgen als trainer van Union Saint-Gilloise. De coach van Charleroi verborg zijn teleurstelling over de totale blokkade van Mehdi Bayat niet.

Het lijkt wel een teken van het lot. Deze zaterdag trekken Rik De Mil en Sporting Charleroi naar Union Saint-Gilloise voor speeldag 11 van de Pro League, precies één week nadat Union sterke interesse toonde in De Mil na het vertrek van Sébastien Pocognoli naar Monaco.

Op de persconferentie van vrijdag sprak de Charleroi-trainer voor het eerst over die gemiste kans. "Ik ben erg teleurgesteld. Dat is normaal wanneer je de kans krijgt om te praten met een club die in de Champions League speelt, meedoet om de titel en de voorbije jaren zo stabiel is geweest", gaf hij toe.

"Ik hoorde eerst dat ik een van de kandidaten was om Pocognoli te vervangen. Als je ambitie hebt, wil je ten minste met zo’n club praten, maar er zijn geen onderhandelingen geweest. Het bestuur van Union wilde de relatie met Mehdi Bayat respecteren. Er is zelfs geen telefoontje geweest", zei hij volgens La Dernière Heure.

Mehdi Bayat komt zijn beloftes niet na

Rik De Mil had op zijn minst willen weten wat het project precies inhield, maar Bayat stak er een stokje voor. "Het is als een huwelijk, met ups en downs. Maar als het moeilijk gaat, is communicatie belangrijk. Ik heb Mehdi mijn standpunt duidelijk gemaakt. In de toekomst hoop ik dat het anders zal verlopen als er nog eens een mooie kans komt."





Het is al de tweede keer dat De Mil concreet interesse krijgt, na die van Antwerp afgelopen zomer. "Je krijgt niet vaak de kans om de Champions League te spelen. In de zomer verliep alles eerlijk, ik kon praten en zelf beslissen. Nu niet. Ik kreeg niet eens de keuze. Mehdi had mij beloofd dat, als er iets moois zou komen tijdens het seizoen, we zouden kunnen onderhandelen. Dat is helaas niet gebeurd", besluit De Mil.