🎥 Belgen eisen positieve en negatieve hoofdrol op in duel tussen PSG en RC Strasbourg

Diego Moreira en Mike Penders speelden een opvallende rol in het gelijkspel tussen PSG en RC Strasbourg. Beide spelers kwamen nadrukkelijk in beeld tijdens een doelpuntrijke ontmoeting in de Ligue 1.

Moreira en Penders in de schijnwerpers

Tijdens speeldag acht van de Franse competitie troffen Paris Saint-Germain en RC Strasbourg elkaar in het Parc des Princes. De wedstrijd eindigde op 3-3. Twee Belgen, Diego Moreira en Mike Penders, stonden bij Strasbourg in de basis en lieten zich gelden. Moreira scoorde het tweede doelpunt van zijn ploeg, terwijl Penders, sinds deze zomer bij de club, betrokken was bij meerdere fases.

Strasbourg kwam na een vroege achterstand terug in de wedstrijd. Joaquín Panichelli bracht de stand op 1-1, waarna Moreira zijn team op voorsprong zette.

Kort voor rust werd het zelfs 1-3. PSG wist in de tweede helft nog gelijk te maken via Ramos en Mayulu. De wedstrijd kende een hoog tempo en veel doelgevaar.

Moreira scoort, Penders in dubbele rol

Moreira was trefzeker in minuut 41. Zijn doelpunt betekende de 1-2 voor Strasbourg. Penders viel op door een snelle tussenkomst en een foutieve ingreep die tot een strafschop leidde.

PSG benutte die kans en bracht de stand terug naar 2-3. Onze landgenoot kreeg lof voor enkele reddingen, maar zijn fout werd hem eveneens aangerekend.