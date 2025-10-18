'Duitse topclub wil vol voor middenvelder Club Brugge gaan, maar er is één voorwaarde'

'Duitse topclub wil vol voor middenvelder Club Brugge gaan, maar er is één voorwaarde'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Steeds meer topclubs kloppen aan bij Club Brugge om een aantal sterkhouders te gaan weg proberen plukken. Ook voor Raphaël Onyedika staan de teams ondertussen meer dan in de rij, zoveel is duidelijk.

Galatasaray is al een tijdje naarstig op zoek naar versterking voor het middenveld en zou daarbij uitgekomen zijn bij Raphaël Onyedika. Zij willen er de sterkhouder graag bij en zouden daarvoor tot 20 miljoen euro willen bieden.

De vraag is of dat voldoende zal zijn voor Club Brugge, dat voor Onyedika graag de jackpot zou willen pakken voor hem. 

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde orta sahaya bir numaralı hedefi Raphael Onyedika.

İkinci sirada Rennes'den Djaoui Cisse.

Okan Buruk, Onyedika'yı 4 transfer döneminden beri istiyor.

Kağan Dursun / Youtube pic.twitter.com/AVbinAJ1S1

— Marcus Anderson (@MarcusAnnderson) October 14, 2025



Galatasaray zou de middenvelder graag deze winter al in huis willen halen en van hem een prioriteit gaan maken. Met Djaoui Cisse hebben ze wel nog een stevig alternatief voorhanden.

Kapers op de kust voor Onyedika

Onyedika heeft een contract tot 2027 in het Jan Breydelstadion. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 20 miljoen euro, maar de kans dat hij aan die prijs vertrekt lijkt zo goed als onbestaande.

Op dit moment is hij wel nog tot minstens half november buiten strijd met een hamstringblessure. Club Brugge houdt de adem in ieder geval al in voor wat er eventueel daarna nog zal komen.

Zo bevestigt Sky Sports nogmaals de interesse van Frankfurt voor Onyedika. De Duitsers speuren rond naar een nieuwe middenvelder en de 24-jarige is ook na de zomer op hun shortlist blijven staan. Al is er wel een voorwaarde voor een transfer.

Frankfurt lijkt immers vooral aan Onyedika te denken als vervanger voor Hugo Larsson. Er is veel interesse voor de 21-jarige Zweed en het lijkt erop dat hij ten laatste in de zomer een transfer zal gaan maken.

Het lijkt erop dat Frankfurt pas dan in actie zal gaan schieten. Club krijgt zo mogelijk toch nog wat respijt, maar het heeft er stilaan toch alle schijn van dat Onyedika aan zijn laatste seizoen op Jan Breydel begonnen is.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Eintracht Frankfurt
Raphael Onyedika

Meer nieuws

🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt nieuws over uitspelen match tegen Antwerp

🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt nieuws over uitspelen match tegen Antwerp

07:22
Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89?

Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89?

23:41
21
Voetbalfans gaan zeer creatief aan de slag: bekende deuntjes worden voetballers De derde helft

Voetbalfans gaan zeer creatief aan de slag: bekende deuntjes worden voetballers

06:30
Vincent Kompany zou zijn fiat hebben gegeven, maar de fans van Bayern schreeuwen moord en brand

Vincent Kompany zou zijn fiat hebben gegeven, maar de fans van Bayern schreeuwen moord en brand

06:00
Standard-supporters schieten zichzelf in de voet! Forfait lonkt nadat Dhondt Standard-Antwerp stillegt bij 1-0

Standard-supporters schieten zichzelf in de voet! Forfait lonkt nadat Dhondt Standard-Antwerp stillegt bij 1-0

23:08
Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn

Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn

21:00
🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht

🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht

23:00
6
Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

17:40
📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler

📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler

22:00
5
Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde?

Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde?

22:30
13
Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League? Analyse

Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League?

20:40
1
Filip Joos komt met wel héél straffe uitspraak over het Bayern van Vincent Kompany

Filip Joos komt met wel héél straffe uitspraak over het Bayern van Vincent Kompany

21:40
Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

21:21
Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

20:00
7
Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

19:40
Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

20:20
Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

19:20
2
Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League Analyse

Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League

18:40
7
"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

19:00
Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

18:20
"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

18:00
Eindelijk goed nieuws voor Julien Duranville bij Dortmund

Eindelijk goed nieuws voor Julien Duranville bij Dortmund

17:20
Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

17:00
Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

16:40
Rik De Mil onthult de waarheid over interesse van Union SG: "Ik ben heel teleurgesteld"

Rik De Mil onthult de waarheid over interesse van Union SG: "Ik ben heel teleurgesteld"

16:20
1
Vorig jaar nog blunder van het jaar, nu in belangstelling Club Brugge, Anderlecht, Sevilla, Lyon, ...

Vorig jaar nog blunder van het jaar, nu in belangstelling Club Brugge, Anderlecht, Sevilla, Lyon, ...

14:40
Opvallend: Jaïro Riedewald (ex-Antwerp) gaat plots aan de slag in Engeland

Opvallend: Jaïro Riedewald (ex-Antwerp) gaat plots aan de slag in Engeland

16:00
1
"Zijn kwaliteiten zijn niet weg": KV Mechelen overweegt opvallende terugkeer van ex-speler

"Zijn kwaliteiten zijn niet weg": KV Mechelen overweegt opvallende terugkeer van ex-speler

15:30
7
"Hij is klaar": Besnik Hasi hint op verrassende basisplaats bij Anderlecht

"Hij is klaar": Besnik Hasi hint op verrassende basisplaats bij Anderlecht

15:00
"Na het vertrek van Alderweireld kijken ze naar mij": heeft Antwerp een nieuwe leider gevonden?

"Na het vertrek van Alderweireld kijken ze naar mij": heeft Antwerp een nieuwe leider gevonden?

14:20
7
Stabiliteit is anders: Standard kiest al voor achtste verschillende verdediging in 11 wedstrijden

Stabiliteit is anders: Standard kiest al voor achtste verschillende verdediging in 11 wedstrijden

14:00
2
Absolute topper in Duitsland: dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor 'Der Klassiker'

Absolute topper in Duitsland: dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor 'Der Klassiker'

13:30
Ooit de duurste centrale verdediger, nu wil hij terugkeren naar Standard: "Zou een prachtig hoofdstuk zijn"

Ooit de duurste centrale verdediger, nu wil hij terugkeren naar Standard: "Zou een prachtig hoofdstuk zijn"

13:00
Dender-verdediger na moeizaam begin bij nieuwe club: "Daar had ik het moeilijk mee"

Dender-verdediger na moeizaam begin bij nieuwe club: "Daar had ik het moeilijk mee"

12:30
1
Benito Raman is "een speciaal geval": "Maar dat heb ik nog nooit gezien bij een speler"

Benito Raman is "een speciaal geval": "Maar dat heb ik nog nooit gezien bij een speler"

12:20
SK Beveren dankt succes aan... faillissement: "Wat we doen is niet normaal"

SK Beveren dankt succes aan... faillissement: "Wat we doen is niet normaal"

13:15
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 16:00 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18:15 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over "Na het vertrek van Alderweireld kijken ze naar mij": heeft Antwerp een nieuwe leider gevonden? André Coenen André Coenen over Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89? filip.dhose filip.dhose over 📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler Standard 2.0 Standard 2.0 over 🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht Nelvafrel Nelvafrel over Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde? Nelvafrel Nelvafrel over Standard - Antwerp: 1-0 The Purple Knight The Purple Knight over Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco SeniorClub SeniorClub over Van Den Bosch kreeg kritiek van Antwerp-fans omdat hij transfer weigerde: "Zijn mening telt zwaar" Jasperd Jasperd over Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League? Nelvafrel Nelvafrel over Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved