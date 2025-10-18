'Duitse topclub wil vol voor middenvelder Club Brugge gaan, maar er is één voorwaarde'

Steeds meer topclubs kloppen aan bij Club Brugge om een aantal sterkhouders te gaan weg proberen plukken. Ook voor Raphaël Onyedika staan de teams ondertussen meer dan in de rij, zoveel is duidelijk.

Galatasaray is al een tijdje naarstig op zoek naar versterking voor het middenveld en zou daarbij uitgekomen zijn bij Raphaël Onyedika. Zij willen er de sterkhouder graag bij en zouden daarvoor tot 20 miljoen euro willen bieden.

De vraag is of dat voldoende zal zijn voor Club Brugge, dat voor Onyedika graag de jackpot zou willen pakken voor hem.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde orta sahaya bir numaralı hedefi Raphael Onyedika.



İkinci sirada Rennes'den Djaoui Cisse.



Okan Buruk, Onyedika'yı 4 transfer döneminden beri istiyor.



Galatasaray zou de middenvelder graag deze winter al in huis willen halen en van hem een prioriteit gaan maken. Met Djaoui Cisse hebben ze wel nog een stevig alternatief voorhanden.

Kapers op de kust voor Onyedika

Onyedika heeft een contract tot 2027 in het Jan Breydelstadion. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 20 miljoen euro, maar de kans dat hij aan die prijs vertrekt lijkt zo goed als onbestaande.

Op dit moment is hij wel nog tot minstens half november buiten strijd met een hamstringblessure. Club Brugge houdt de adem in ieder geval al in voor wat er eventueel daarna nog zal komen.

Zo bevestigt Sky Sports nogmaals de interesse van Frankfurt voor Onyedika. De Duitsers speuren rond naar een nieuwe middenvelder en de 24-jarige is ook na de zomer op hun shortlist blijven staan. Al is er wel een voorwaarde voor een transfer.

🚨🦅 Eintracht Frankfurt are keeping a close eye on the situation of Raphael #Onyedika. #SGE were already interested in him last summer. The 24 y/o defensive midfielder from Club Brugge is on their shortlist — particularly because Hugo Larsson's future remains uncertain.



Frankfurt lijkt immers vooral aan Onyedika te denken als vervanger voor Hugo Larsson. Er is veel interesse voor de 21-jarige Zweed en het lijkt erop dat hij ten laatste in de zomer een transfer zal gaan maken.

Het lijkt erop dat Frankfurt pas dan in actie zal gaan schieten. Club krijgt zo mogelijk toch nog wat respijt, maar het heeft er stilaan toch alle schijn van dat Onyedika aan zijn laatste seizoen op Jan Breydel begonnen is.