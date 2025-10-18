Ruben Amorim is het niet eens met de eigen fans over Senne Lammens: "Hij is het nog niet"

Ruben Amorim is het niet eens met de eigen fans over Senne Lammens: "Hij is het nog niet"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Senne Lammens maakte recent zijn debuut voor Manchester United en liet meteen een sterke indruk achter. De Belgische doelman hield zijn netten schoon tijdens de 2-0-zege tegen Sunderland en werd door de fans toegezongen met de vraag: "Are you Schmeichel in disguise?"

Lammens, 23 jaar, werd op de transferdeadline voor £18,2 miljoen overgenomen van Royal Antwerp. Ondanks zijn hoge verwachtingen moest hij vier weken wachten om zijn eerste minuten te maken voor de Engelse grootmacht.

Manager Ruben Amorim reageerde met een glimlach op de Schmeichel-vergelijkingen: “Hij is nog geen Schmeichel! Het is een jonge speler met talent. Hij toont veel kalmte, en de fans houden van hem.”

De doelman wordt naar verwachting opnieuw opgesteld voor de Premier League-wedstrijd tegen Liverpool, na een periode als onbenutte invaller tijdens zijn interlandopdrachten met België. Amorim benadrukte echter dat niets zeker is: “Je moet jezelf bewijzen tijdens de week. Niets is onmogelijk.”

Eerste indruk moeilijk, bevestigen nog moeilijker voor Lammens

Amorim wijst ook op het belang van continuïteit: “De eerste indruk in deze club is echt belangrijk. Om dat niveau vast te houden is nog moeilijker. Hij heeft een geweldig debuut geleverd, maar het is belangrijk dat hij dat volhoudt.”

Voor Lammens lijkt het momentum echter gunstig: de fans hebben hun favoriet al gekozen en het vertrouwen van zijn coach groeit, wat hem de kans geeft om zich verder te bewijzen op Old Trafford.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Liverpool FC
Senne Lammens

Meer nieuws

Charai kiest voor deze elf bij Westerlo, één wissel bij La Louvière Live

Charai kiest voor deze elf bij Westerlo, één wissel bij La Louvière

15:32
🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk

🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk

15:00
2
Nieuwe speler Bayern München geraakt niet uitgesproken over Kompany: "Waanzinnig"

Nieuwe speler Bayern München geraakt niet uitgesproken over Kompany: "Waanzinnig"

15:30
Pro League, Antwerp en Standard zijn eruit: dit is wanneer en hoe laat de resterende minuten worden gespeeld

Pro League, Antwerp en Standard zijn eruit: dit is wanneer en hoe laat de resterende minuten worden gespeeld

12:45
9
Analist pleit voor extreem duidelijke boodschap Antwerp: "Keer niet terug naar Luik"

Analist pleit voor extreem duidelijke boodschap Antwerp: "Keer niet terug naar Luik"

12:30
22
Beerschot-coach Mo Messoudi vindt toch iets heel jammer na gelijkspel tegen SK Beveren

Beerschot-coach Mo Messoudi vindt toch iets heel jammer na gelijkspel tegen SK Beveren

14:50
2
Keisuke Goto spreekt klare taal over scoren en doelpunt vieren tegen moederclub Anderlecht

Keisuke Goto spreekt klare taal over scoren en doelpunt vieren tegen moederclub Anderlecht

14:30
Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

14:00
Dit gaat stopzetten match tegen Antwerp aan Standard kosten (plus nog bijkomende straffen)

Dit gaat stopzetten match tegen Antwerp aan Standard kosten (plus nog bijkomende straffen)

11:00
5
"Zal zeer pijnlijk zijn": Franky Van Der Elst vreest zoveelste tegenslag voor Anderlecht

"Zal zeer pijnlijk zijn": Franky Van Der Elst vreest zoveelste tegenslag voor Anderlecht

12:00
"Alles gebeurt met een reden": Ivan Leko gaat de filosofische toer op bij KAA Gent

"Alles gebeurt met een reden": Ivan Leko gaat de filosofische toer op bij KAA Gent

11:30
Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

10:30
4
Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp Reactie

Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp

07:30
59
LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?

LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?

09:45
"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

10:00
1
John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge

John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge

09:30
2
🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt met nieuws over uitspelen match tegen Antwerp

🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt met nieuws over uitspelen match tegen Antwerp

07:22
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

08:00
"Dan had ik hier nu niet gezeten": Bataille zegt hoe één moment zijn transfer naar Haifa had tegengehouden

"Dan had ik hier nu niet gezeten": Bataille zegt hoe één moment zijn transfer naar Haifa had tegengehouden

09:00
Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89?

Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89?

23:41
41
Eén iemand durft de échte reden te zeggen waarom Jonas De Roeck voor Club NXT kiest

Eén iemand durft de échte reden te zeggen waarom Jonas De Roeck voor Club NXT kiest

08:40
1
Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

08:00
5
📷 OFFICIEEL Contractverlenging bij Club Brugge: tot 2029 aan boord

📷 OFFICIEEL Contractverlenging bij Club Brugge: tot 2029 aan boord

07:40
1
🎥 Belgen eisen positieve en negatieve hoofdrol op in duel tussen PSG en RC Strasbourg

🎥 Belgen eisen positieve en negatieve hoofdrol op in duel tussen PSG en RC Strasbourg

08:20
Standard-supporters schieten zichzelf in de voet! Forfait lonkt nadat Dhondt Standard-Antwerp stillegt bij 1-0

Standard-supporters schieten zichzelf in de voet! Forfait lonkt nadat Dhondt Standard-Antwerp stillegt bij 1-0

23:08
🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht

🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht

23:00
16
'Duitse topclub wil vol voor middenvelder Club Brugge gaan, maar er is één voorwaarde'

'Duitse topclub wil vol voor middenvelder Club Brugge gaan, maar er is één voorwaarde'

07:00
📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler

📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler

22:00
4
Voetbalfans gaan zeer creatief aan de slag: bekende deuntjes worden voetballers De derde helft

Voetbalfans gaan zeer creatief aan de slag: bekende deuntjes worden voetballers

06:30
Vincent Kompany zou zijn fiat hebben gegeven, maar de fans van Bayern schreeuwen moord en brand

Vincent Kompany zou zijn fiat hebben gegeven, maar de fans van Bayern schreeuwen moord en brand

06:00
Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

20:00
12
Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde?

Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde?

22:30
21
Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn

Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn

21:00
Filip Joos komt met wel héél straffe uitspraak over het Bayern van Vincent Kompany

Filip Joos komt met wel héél straffe uitspraak over het Bayern van Vincent Kompany

21:40
Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League? Analyse

Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League?

20:40
2
Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

21:21

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 16:00 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18:15 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp JVD002 JVD002 over Analist pleit voor extreem duidelijke boodschap Antwerp: "Keer niet terug naar Luik" Meester Michel Meester Michel over 🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk Vital Verheyen Vital Verheyen over Pro League, Antwerp en Standard zijn eruit: dit is wanneer en hoe laat de resterende minuten worden gespeeld LordJozef LordJozef over 🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt nieuws over uitspelen match tegen Antwerp Nelvafrel Nelvafrel over Beerschot-coach Mo Messoudi vindt toch iets heel jammer na gelijkspel tegen SK Beveren Pierrebourgeois Pierrebourgeois over John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge Andreas2962 Andreas2962 over Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde? Pierrebourgeois Pierrebourgeois over OH Leuven - Club Brugge: - Porthos Porthos over Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved