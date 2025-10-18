Ruben Amorim is het niet eens met de eigen fans over Senne Lammens: "Hij is het nog niet"

Senne Lammens maakte recent zijn debuut voor Manchester United en liet meteen een sterke indruk achter. De Belgische doelman hield zijn netten schoon tijdens de 2-0-zege tegen Sunderland en werd door de fans toegezongen met de vraag: "Are you Schmeichel in disguise?"

Lammens, 23 jaar, werd op de transferdeadline voor £18,2 miljoen overgenomen van Royal Antwerp. Ondanks zijn hoge verwachtingen moest hij vier weken wachten om zijn eerste minuten te maken voor de Engelse grootmacht.

Manager Ruben Amorim reageerde met een glimlach op de Schmeichel-vergelijkingen: “Hij is nog geen Schmeichel! Het is een jonge speler met talent. Hij toont veel kalmte, en de fans houden van hem.”

De doelman wordt naar verwachting opnieuw opgesteld voor de Premier League-wedstrijd tegen Liverpool, na een periode als onbenutte invaller tijdens zijn interlandopdrachten met België. Amorim benadrukte echter dat niets zeker is: “Je moet jezelf bewijzen tijdens de week. Niets is onmogelijk.”

Eerste indruk moeilijk, bevestigen nog moeilijker voor Lammens

Amorim wijst ook op het belang van continuïteit: “De eerste indruk in deze club is echt belangrijk. Om dat niveau vast te houden is nog moeilijker. Hij heeft een geweldig debuut geleverd, maar het is belangrijk dat hij dat volhoudt.”

Voor Lammens lijkt het momentum echter gunstig: de fans hebben hun favoriet al gekozen en het vertrouwen van zijn coach groeit, wat hem de kans geeft om zich verder te bewijzen op Old Trafford.