Wouter Vrancken: "We hebben Anderlecht gedomineerd"

Na een intense en spectaculaire 2-2 tegen Anderlecht was Wouter Vrancken opvallend positief over de veerkracht van zijn ploeg. "Ik ben voor een groot stuk eens met wat Besnik vertelde", klonk het na afloop.

Die had net gezegd dat de eerste helft voor Anderlecht was, maar de tweede helemaal voor STVV. In de eerste helft zag de coach nog te veel twijfel in het spel van zijn ploeg. “We gingen te snel naar de lange bal en lieten te weinig onze backs doorduwen. Daardoor konden we niet voetballen zoals we dat kunnen. Anderlecht domineerde voor de rust, dat moet ik toegeven.”

Maar na de pauze draaide het beeld volledig om. “In de tweede helft hebben we lef en durf getoond, en dan zie je dat deze ploeg heel goed kan voetballen", aldus Vrancken. “We wisten dat er veel ruimtes zouden liggen, en als we die benutten, kunnen we zelfs een ploeg als Anderlecht domineren.”

Anderlecht gedomineerd

De coach was vooral trots op de mentale weerbaarheid van zijn elftal. “We kwamen twee keer op achterstand en zijn twee keer teruggekomen. Dat toont karakter. Deze ploeg is nooit dood. We hebben het Anderlecht echt moeilijk gemaakt.”

Ook individueel had Vrancken lof, onder meer voor Matsuzawa. “Hij had de laatste weken niet veel gespeeld en kreeg nog krampen in een oefenmatch, maar vandaag was hij uitstekend. Ik ben blij dat hij zich zo toont, want hij heeft veel kwaliteiten", vertelde de Truiense T1.





Tot slot had Vrancken het gevoel dat er meer in zat. “Het sentiment is goed, maar eerlijk: als er op het einde van de rit één ploeg de drie punten kon pakken, dan zijn wij het wel. De supporters waren fantastisch, de ploeg heeft karakter getoond — zo moeten we verder.”